Se lancer dans le jeu vidéo avec une école d’animation 3D

Tout bon geek qui se respecte rêve d’une carrière dans les jeux vidéos. L’arrivée du « YouTube Game » et de Twitch (racheté près d’1 milliard de dollars par Amazon) permet à une génération de passionnés de développer un complément de revenus ou même une activité professionnelle. Mais existe-t-il des cursus scolaires liés à l’animation 3D pour vivre de sa passion si l’on ne sent pas l’âme 100% autodidacte ?

Une âme d’artiste pour produire des jeux vidéos

Le joueur est à la recherche d’un univers complet dans lequel il pourra évoluer, avec des personnages, des décors et un soucis du détail. La création d’un jeu vidéo passe donc par une phase d’imagination forte pour aboutir sur un concept global qui tiendra en haleine les joueurs. Même le smartphone gaming demande un soucis du détail malgré une taille d’écran qui diminue mais doit proposer des univers enrichis. Le côté artistique est donc essentiel pour imaginer et retranscrire numériquement tous les détails.

La modélisation, l’éclairage ou encore l’animation sont autant d’étapes nécessaires à la construction d’un jeu vidéo. Il existe donc une formation animation 3d qui permet non seulement de découvrir tout le processus mais également d’apprendre pour ensuite devenir un vrai professionnel du secteur. Les images de synthèse mènent vers de nombreux débouchés, que ce soit dans les jeux vidéos, le cinéma d’animation ou les arts graphiques. Le numérique a la particularité d’avoir créé de nombreuses passerelles transversales.

Uncharted, The Last Of Us : le succès du studio Naughty Dog

Voici une interview audio très intéressante de Christophe Balestra qui dirigeait jusqu’il y a encore quelques semaines le célèbre studio Naughty Dog, développeur de jeux vidéos bien connus et vendus à des dizaines de millions d’exemplaires dans le monde (Ps : avez-vous lu notre article sur Playstation Now ?). Il raconte son parcours d’autodidacte, les différents métiers que l’on retrouve dans le secteur mais surtout les jeux cultes qui sont sortis des studios et comment ils ont réussis à atteindre ce niveau d’excellence.

Zoom sur l’actualité du secteur de l’animation

Le secteur de l’animation 3D est en plein boom, les chiffres publics sur le nombre de Nintendo Switch (5 millions en une seule année de vente aux états unis) ou la mise en place des premiers contrats de travail en esport par le gouvernements français vont dans ce sens : les débouchés professionnels sont nombreux et vont se multiplier. On parle même de l’e-sport comme discipline olympique d’ici quelques années, à suivre !