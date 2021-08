Le rachat de crédit qu’on appelle également le regroupement de crédit, consiste à regrouper plusieurs crédits sollicités auprès de la banque et les payer en une unique fois afin de bénéficier de mensualités plus basses. C’est une bonne solution qui permet de mieux gérer son budget et d’avoir moins de dettes, ainsi on a pas besoin de surveiller son compte bancaire chaque mois notamment s’il a été débité. Que faut-il savoir donc sur le rachat de crédit ? Quels sont les avantages d’un rachat de crédit ? Pour en savoir davantage c’est par ici.

Les avantages du rachat de crédit immobilier

Le rachat de crédit est une très bonne initiative pour les ménages notamment pour diminuer leurs dépenses de tous les jours. En effet, il présente de nombreux avantages que nous vous présentons dans ce qui suit :

Une seule mensualité

En ayant plusieurs crédits à rembourser, il est possible de les regrouper en un unique crédit, c’est le principe du rachat de crédit. Ainsi, ce regroupement va générer une seule mensualité plus basse par rapport aux mensualités des crédits précédents. Aussi, le rachat de crédit permet même d’augmenter la durée du remboursement.

Eviter le surendettement

Avoir des crédits différents provoque le surendettement de l’emprunteur, ce qui est difficile notamment parce que les mensualités peuvent conduire les ménages à une situation inconfortable. Racheter donc son crédit va permettre une unique mensualité et donc pas de surendettement. Le rachat de crédits va permettre donc de rembourser ses crédits par un unique créancier dès qu’il signe le rachat.

Bénéficier de taux intéressants

Les taux en ce moment sont un peu bas, le rachat de crédit immobilier permet donc un taux plus important. Mais l’idéal c’est de vérifier que le taux actuel ainsi que le taux du crédit est plus de 1, et que la somme du crédit est d’environ 50 000 euros.

Une simple gestion des finances

Lorsque les mensualités se cumulent, il est souvent difficile aux ménages de les gérer, notamment avec leur différentes dates. Le rachat de crédit va donc simplifier la gestion de ses dépenses puisque les ménages vont s’occuper d’une seule et unique mensualité.

Quelle est la procédure d’un rachat de crédit immobilier ?

Quel que soit l’établissement auprès duquel vous souhaitez faire un rachat de crédit, la procédure à suivre est la même chez tout le monde. Il faut commencer par présenter un dossier comme celui présenté lors de la demande d’un crédit. En effet ce dossier doit contenir les éléments suivants :

Une copie de sa pièce d’identité ;

Une facture du dernier trimestre de gaz et d’électricité ;

La dernière fiche de paie et celle du dernier mois de décembre ;

Le tableau d’amortissement ;

Les relevés de ses comptes bancaires du dernier trimestre ;

Et enfin le dernier relevé de ses crédits.

Ensuite, il suffit de se présenter directement dans l’établissement bancaire afin de présenter son dossier, ou bien solliciter l’aide d’un courtier ou conseiller bancaire. Ce dernier va étudier le dossier du client et va vérifier chaque document ainsi que le taux de l’endettement notamment avant et après le rachat du crédit afin d’évaluer la fiabilité de l’opération. Il ne faut pas oublier qu’il est obligatoire de présenter une garantie pour sa banque, on peut choisir entre l’hypothèque ou la caution.

Enfin, il est conseillé de faire sa demande de rachat de crédit au niveau de l’établissement bancaire qui présente les frais les moins chers.

Les inconvénients du rachat de crédit immobilier

Le rachat de crédit présente également quelques inconvénients malgré ses plusieurs avantages. En effet, le premier inconvénient c’est bien la durée du crédit qui est généralement très allongée. C’est vrai qu’on rembourse une petite somme chaque mois mais cela va durer très longtemps, et donc en vrai ça fera une somme très élevée.

Ainsi, en envisageant de faire une demande de rachat de crédit, il faut prévoir de payer plusieurs frais à l’établissement bancaire choisi notamment les frais de dossier. De plus, on a également les frais des indemnités de remboursement ainsi que les différents frais de garantie.

Enfin, on peut également payer les frais de courtage si on opte pour un courtier de rachat de crédit pour faire sa demande.