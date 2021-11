Maine-et-Loire : comment y acheter un terrain constructible ?

Vous souhaitez vous installer sur Maine-et-Loire. Pour ce faire, vous avez choisi d’acheter un terrain. Hormis la location et le prix de ce dernier, vous devez tenir compte de certains critères essentiels.

Tenez compte de la forme et de la surface du terrain

Le premier critère à prendre en compte lorsque vous devez acheter un espace sur Maine-et-Loire, est d’opter pour une parcelle avec une forme simple. Cette dernière doit être le plus proche possible du carré. Ce qui donne droit à des qualités optimales de construction. Allez voir plus sur ce site pour être bien situé dans ce cadre.

Ne négligez également pas la surface du terrain qui vous aide à mieux déterminer le type de plan dont vous avez besoin. Bien évidemment, tout va aussi dépendre de vos habitudes de vie, votre budget, etc.

Consultez les documents essentiels

Pour posséder un terrain constructible dans cette ville, vous devez commencer par consulter le Certificat d’Urbanisme. Vous l’obtenez après votre demande à la mairie de la commune de Maine-et-Loire. Cette pièce vous renseigne sur la constructibilité, la situation et la viabilité de la parcelle choisie. Dans le cas où vous n’étudiez pas ce document avant votre achat, vous vous exposez à des problèmes qui peuvent nuire à votre projet de bâtir.

Considérez l’orientation pour l’achat d’un terrain sur Maine-et-Loire

Pour un meilleur confort dans cette ville, vous allez devoir observer le niveau de luminosité et d’ensoleillement de votre surface. Sachez également que depuis l’application de la RT2012, l’orientation de votre parcelle et les ouvertures de la future maison font l’objet d’obligations.