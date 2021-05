Une stratégie digitale efficace pour développer votre business en ligne

Le marketing digital est au service de la réussite d’une entreprise. Le numérique permet de créer de la valeur, mais pour ce faire, il faut définir la bonne stratégie et mettre en face les moyens pour y parvenir. Cependant, lorsqu’il s’agit de faire des investissements sur internet, il est surprenant de remarquer que de nombreuses entreprises hésitent, ou ne se donnent pas des objectifs précis. C’est là ou s’entourer d’une agence conseil en stratégie digitale peut prendre tout son sens.

Pourquoi mettre en place une stratégie digitale est important ?

Si vous demandez à la plupart des chefs d’entreprise ce qu’ils souhaitent réaliser avec leur site internet, la réponse sera simple et directe : vendre plus, générer des leads pour renforcer leur action commerciale. Cependant, la plupart des business n’ont pas des ressources illimitées et si on creuse un peu dans les réponses, elles peuvent vouloir mettre en avant une offre ou un service parce que sa distribution en ligne sera plus adaptée.

On touche ainsi du doigt une des premières choses, il faut mettre en place une stratégie avec en premier lieu son site internet, qui est la colonne vertébrale de toute prise de parole sur internet. Une stratégie digitale efficace permet de répartir avec succès les efforts du département marketing et mettre en face les bonnes ressources opérationnelles pour atteindre au mieux les objectifs du dirigeant.

Quelques idées de questions à se poser pour définir une bonne stratégie digitale avec l’aide d’experts :

Qui sont mes clients ? Achètent-ils en ligne ?

Quelle est la valeur perçue de mes produits ou services ?

Puis-je faire des ventes supplémentaires avec mon site internet via des produits complémentaires ?

Quelle est la concurrence en ligne ?

Quels services ont un avantage commercial évident ?

Ai-je déjà les bons messages et contenus pour en faire la promotion sur mes supports digitaux ?

…

Analyser son site internet pour créer de la valeur et du business

Lorsque vous avez démarré à étudier le potentiel réel de vos produits et services, vous serez en mesure de créer la bonne stratégie. Une stratégie en ligne efficace ne se contente pas de ventes et de commerce pur, mais elle peut aussi modifier l’orientation des produits voire même les faire évoluer.

Commençons par s’intéresser à votre site internet, quels sont les indicateurs de performance de celui-ci ? Sur le digital : “ce qui se mesure, se manage”. Avez-vous les bons tableaux de bords ? Quelles sont les sources de trafic ? Toutes ces questions permettent de regarder et surtout de déterminer à terme les bons canaux d’acquisition pour trouver des prospects. L’optimisation de l’affichage du contenu sur les moteurs de recherche est intéressant (pour les experts, le SEO aka Search Engine Optimization).

Un bon site internet qui transforme doit donner envie d’y passer du temps, cela se passe au niveau de la qualité des fiches produits, du contenu proposé… Vous pourrez ainsi proposer des appels à l’action pour capter des prospects : téléchargement de catalogue, fiches produits, livres blancs ; tout autant de contenu pour récupérer des emails et ainsi nourrir votre pipeline commercial.