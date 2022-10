Quel intérêt pour une petite entreprise d’investir dans Google Ads ?

Google Ads est depuis longtemps un moteur essentiel du trafic vers les sites Web des entreprises. Cependant, avec la multitude d’informations accessibles concernant l’optimisation des moteurs de recherche, les propriétaires de petites entreprises peuvent négliger la partie payante du marketing numérique. Les annonces Google en valent-elles la peine pour les petites entreprises ? Découvrez dans cet article les différents avantages pour une petite entreprise d’utiliser GoogleADS.

Qu’est-ce que Google Ads ?

Google Ads est le réseau publicitaire de paiement au clic de Google, anciennement connu sous le nom de Google AdWords. Le principe du PPC (payement par clic) signifie que vous ne payez que si les internautes cliquent sur vos annonces. Pour mettre en place une stratégie Google Ads, vous devez faire appel à une agence social ads.

Quels sont les avantages d’investir dans la publicité avec GoogleADS ?

La publicité PPC avec Google Ads fonctionne en payant le moteur de recherche pour chaque clic sur votre publicité. Ainsi, cela présente des avantages lorsque vous trouvez des expressions de mots clés particuliers dans les résultats de recherche qui sont pertinents pour votre produit ou service. Examinons ici les quelques-uns des principaux avantages de GoogleADS :

Augmente le trafic du site web

Lorsque vous effectuez une recherche sur Google, vous remarquerez que les premiers résultats sont des publicités payantes. Ces publicités sont conçues pour vous persuader de cliquer sur le lien et de visiter le site Web de l’annonceur. Il s’agit de la principale source de fonds de l’entreprise par le biais de la publicité PPC. Vous pouvez être sûr que votre public cible visitera votre site Web si votre annonce apparaît sur la première page des résultats du moteur de recherche. Cela est dû au fait que votre annonce n’est pas enterrée profondément dans une page de résultats de recherche.

Augmente les revenus de l’entreprise

Pour que vos annonces se démarquent, vous pouvez les cibler sur les termes de recherche les plus pertinents et rédiger un texte publicitaire convaincant. Cela vous permettra d’augmenter le trafic vers votre site Web, ce qui vous aidera à augmenter vos ventes et vos revenus.

Par rapport aux visiteurs organiques, 50 % des visiteurs issus de GoogleADS sont plus susceptibles d’acheter. En outre, vous pouvez suivre le nombre de conversions générées par votre annonce PPC et l’optimiser en conséquence.

Est rentable

L’une des principales raisons pour lesquelles GoogleADS est si populaire parmi les petites entreprises est qu’il est peu coûteux. Puisque vous ne payez que pour les clics publicitaires, vous pouvez être sûr que vous ne dépenserez de l’argent que lorsque vous verrez des résultats. Cela signifie que vous n’aurez pas à dépenser beaucoup d’argent avant la campagne, même si elle ne génère pas de résultats satisfaisants.

Vous pouvez expérimenter avec plusieurs mots-clés pour voir ceux qui fonctionnent le mieux et augmenter votre budget en fonction de cette estimation.

Génère un meilleur retour sur investissement

Comme le paiement par clic vous permet de payer pour un trafic spécifique, vous pouvez sélectionner les mots-clés les plus pertinents pour votre entreprise. La publicité par clic, lorsqu’elle est faite correctement, peut réellement augmenter votre retour sur investissement en maximisant le rendement de votre argent à chaque clic. En outre, en affichant vos annonces auprès de personnes plus susceptibles d’être intéressées par votre produit ou service, vous augmentez la probabilité qu’elles deviennent des clientes payantes.