SEO : l’importance du thème de votre site WordPress

L’un des CMS les plus populaires pour la conception d’un site internet est sans aucun doute WordPress. Même si ce dernier est un CMS assez performant qui est très apprécié pour sa simplicité d’utilisation, il peut très rapidement devenir un handicap ou un avantage en fonction du thème que vous aurez choisi. En effet, lorsque vous créez un site WordPress, vous devez nécessairement garder en tête la problématique du référencement. Si le thème est mal choisi, vous risquez de rencontrer de nombreux problèmes lors du référencement de votre site. Quelle est donc l’importance du thème de votre site WordPress pour votre référencement SEO ? Je vous dis l’essentiel à savoir à ce sujet.

Les bases du référencement et comment il affecte le classement de votre site

Le Search engine optimisation (SEO) est un terme qui est utilisé pour désigner l’ensemble des techniques utilisées dans le but d’améliorer la visibilité d’un site web et de ses pages sur les moteurs de recherche. Le SEO est aussi connu sous le nom de référencement naturel et il se base sur trois éléments, à savoir :

La structure web : l’optimisation technique du site est d’une importance capitale pour votre référencement. Vous devez donc veiller à améliorer la vitesse de chargement , l’expérience utilisateur, la sécurité du site…

, l’expérience utilisateur, la sécurité du site… Le contenu : le contenu est l’élément le plus important en SEO. C’est en effet le contenu qui vous permet de positionner les mots clés, d’insérer des liens, de capter l’attention des internautes. Sans contenu, le référencement naturel n’existe tout simplement pas. Le contenu que vous proposez doit être pertinent et utile aux lecteurs.

n’existe tout simplement pas. Le contenu que vous proposez doit être pertinent et utile aux lecteurs. La popularité : le troisième élément sur lequel se base le SEO est la popularité. Cette popularité fait référence aux nombres de liens sortants (backlinks) reçus. Plus les liens de vos pages apparaîtront dans le contenu de sites web pertinents et plus votre site sera considéré comme populaire par les moteurs de recherche. Le netlinking est donc un élément important pour le référencement de votre site internet.

Le référencement naturel est important, car il permet d’améliorer le positionnement de votre site internet sur les moteurs de recherche. Avec un référencement naturel performant, vous pourrez même apparaître dans les premiers résultats des moteurs de recherche, et ce, pour des mots clés spécifiques.

Investissez dans un bon thème WordPress

Certaines personnes se contentent de choisir un thème parce qu’il est beau ou pas cher. Or, il s’agit là d’une grave erreur. L’idéal serait d’investir dans un thème WordPress adapté à tous vos besoins en matière de performances.

Les raisons d’investir dans un bon thème sont d’ailleurs nombreuses. Tout d’abord, le choix de votre thème WordPress influence grandement votre référencement naturel. Certains thèmes sont extrêmement lourds et avec de tels thèmes, votre site sera beaucoup plus lourd et plus lent. Votre référencement naturel en sera fortement impacté.

C’est pourquoi choisir un thème WordPress optimisé pour le SEO est la meilleure des solutions. Un tel thème respecte tous les critères de qualité de Google et vous n’aurez aucun mal à optimiser votre contenu comme il se doit. Ensuite, en investissant dans un bon thème, vous pourrez obtenir un thème assez rare, voire personnalisé. Cela vous permettra d’avoir un design unique et votre identité ne sera en aucun cas noyée sous un thème populaire qui a été vu et revu partout.

Enfin, même si acheter un bon thème WordPress coûte assez cher, choisir un mauvais thème peut vous coûter encore plus cher à la fin.

Comment choisir le thème WordPress qui reflète votre image de marque ?

Il existe une multitude de thèmes WordPress et choisir le bon thème n’est pas toujours facile. Voici donc quelques conseils à suivre pour bien choisir votre thème WordPress.

Le design

Pour bien choisir votre thème, vous devez avant tout tenir compte du design. Le thème doit vous permettre de créer un design qui soit à l’image de marque. Pour cela, il doit vous offrir de nombreuses options en matière de couleurs, d’ajout d’images… Veillez toutefois à choisir un thème qui vous différenciera de vos rivaux.

Les fonctionnalités proposées

Le thème que vous choisissez doit avoir des fonctionnalités dont vous aurez réellement besoin. Un bon thème doit notamment proposer des personnalisations illimitées, des designs modernes et réactifs, une sécurité optimale et une très bonne intégration SEO.

La popularité du thème

Vous devez évaluer le niveau de popularité du thème. Plus ce dernier a été téléchargé, et plus il a été testé et évalué. Prêtez alors attention à des éléments tels que la note globale reçue, les commentaires, le nombre de téléchargements ou de ventes, la date de la dernière mise à jour…

Un thème gratuit ou un thème payant ?

Au moment de choisir votre thème, vous aurez le choix entre les thèmes gratuits et payants. L’idéal serait d’opter pour un thème payant, car les thèmes gratuits ont des fonctionnalités limitées et ne sont que très rarement mis à jour.

Le support technique

Lorsque vous achetez un bon thème WordPress, vous avez la possibilité de bénéficier d’un support technique disponible tous les jours à toutes les heures. Le support technique est important, parce que vous pouvez rencontrer des problèmes avec votre thème à n’importe quel moment.

Les outils pour accroître la visibilité de votre site

WordPress propose également de nombreux outils qui peuvent vous permettre d’améliorer votre visibilité sur internet. Voici, à cet effet, quelques exemples d’outils WordPress auxquels vous pouvez avoir recours.

Yoast SEO

Il s’agit de l’outil le plus populaire proposé par WordPress et qui peut vous permettre d’améliorer votre SEO de façon significative. Il vous fournit toutes les fonctionnalités dont vous pourrez avoir besoin pour l’optimisation de la visibilité de votre site sur Google et sur les autres moteurs de recherche.

Redirection

Ce plug-in est assez intéressant. Il vous permet de mieux gérer les redirections 301 et les suivis des erreurs 404.

Broken Link Checker

Il s’agit d’un détecteur de liens brisés. Grâce à lui, vous pourrez rapidement détecter les liens morts qui freinent l’expérience utilisateur et votre stratégie SEO.

Il existe de nombreux autres outils tels que Monsterinsights et Google Site Kit qui pourront aussi vous aider à atteindre vos objectifs.

Les dernières tendances en matière de conception de sites web

Pour créer un site web attractif, il est impératif de suivre les dernières tendances en matière de conception de sites web. Voici donc quelques tendances que je vous conseille de suivre.

Les vidéos intégrées à la page d’accueil

L’une des grandes tendances en matière de design de sites web est la vidéo sur la page d’accueil. Cette tendance rend votre site beaucoup plus stylé et vous permet de vous différencier de la masse.

Le style minimaliste

Bien qu’aujourd’hui de nombreuses entreprises choisissent d’en mettre plein la vue aux internautes avec des clichés incroyables, l’idéal serait d’éviter d’en faire trop. La tendance est actuellement au style minimaliste, car la simplicité ne se démode jamais. Optez alors pour des interfaces intéressantes, mais tout de même faciles à consulter et à utiliser.

Les animations en parallax

Le parallax est un effet d’animation concernant principalement les photos et les images. Il amplifie les perspectives et les profondeurs et permet à l’internaute de se plonger totalement dans votre univers.

Les effets 3D

Les effets 3D sont de plus en plus utilisés. Ils permettent de dynamiser la visite des internautes et vous aident à vous démarquer.

La priorité aux appareils mobiles

Les appareils mobiles sont aujourd’hui priorisés en matière de conception de site web. Les gens se connectent en effet beaucoup plus avec leurs mobiles qu’avec leurs ordinateurs. Alors, créez votre site de sorte qu’il puisse être compatible avec n’importe quel appareil mobile.

Le choc des couleurs, le storytelling et l’asymétrie sont aussi actuellement en vogue.

Testez différents thèmes WordPress pour une compatibilité maximale

Malgré tous mes conseils, vous avez du mal à trouver le thème WordPress idéal ? Ne vous en faites pas ! La meilleure chose à faire dans ce cas est de tester plusieurs thèmes différents. Vous ne devez pas tester les thèmes uniquement avec Google, mais avec les autres moteurs de recherches connus tels que Bing et Yahoo.

Je vous conseille aussi de tester la compatibilité des thèmes avec les différents navigateurs de recherche (Google Chrome, Safari, Opera, Mozilla…). À la fin, vous pourrez retenir le thème présentant la compatibilité maximale avec le maximum de navigateurs web et de moteurs de recherche.