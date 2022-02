Quelques méthodes efficaces pour améliorer son signal à la maison

Tous les territoires mobiles ne sont pas encore couverts par les réseaux des différents opérateurs en France. Il existe encore plusieurs zones qui ne bénéficient pas d’un bon réseau de communication. Aussi, les personnes qui vivent dans les endroits où le réseau passe font face à quelques difficultés parfois. Vous devez garder en tête que la qualité du signal mobile est aléatoire et varie d’une zone à l’autre. Découvrez dans cet article quelques méthodes pour optimiser le signal chez vous.

Désactivez votre réseau 3G

Cela peut vous sembler étrange de désactiver votre réseau 3G, mais c’est utile pour améliorer la qualité du signal mobile. Les utilisateurs mobiles utilisent des fréquences qui transmettent le signal 2G, 3G, 4G et le signal GSM. Et pourtant le signal 3G et le 4G se servent d’un réseau moins étendu que le signal 2G et le GSM qui sont des réseaux bien plus anciens. Un réseau 2G est difficilement perturbé par les éléments externes. Si vous avez besoin d’une solution efficace, cliquez ici pour trouver la bonne méthode.

Utilisez un amplificateur de signal mobile

Un amplificateur de réseau mobile est une solution efficace pour améliorer la qualité de votre signal mobile dans une zone précise. Il s’agit d’un appareil qui permet de capter le signal mobile aussi faible qu’il soit et de l’amplifier avant de le retransmettre sur une zone. Ce dispositif se présente sous forme de boîtier et il est équipé d’une antenne externe et de plusieurs antennes internes. L’appareil en lui-même se place à l’intérieur de la maison.