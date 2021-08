Les cheveux enchevêtrés peuvent être un sérieux problème de confort, surtout avec une longueur excessive. Ils forment également des tresses que les peignes n’atteignent pas lorsqu’ils sont emmêlés. Le démêlage est donc une tâche très difficile. De plus, en général, les cheveux bouclés ont tendance à s’emmêler et provoquent des douleurs capillaires quotidiennes insupportables. La question est donc de savoir comment traiter ce genre de problèmes sans couper ni abîmer les cheveux et surtout sans se faire mal. Cet article répond à cette question en quelques étapes faciles seulement.

Pourquoi nos cheveux s’emmêlent ?

Vous devez vous brosser les cheveux régulièrement pour les laisser tomber naturellement. Sinon, ils s’attachent plusieurs fois autour des cheveux, même ceux qui ne sont pas emmêlés. Ce processus crée des enchevêtrements difficiles à décompresser au fil du temps. La deuxième cause peut être due à des cheveux abîmés et à un manque de traitement et de contrôle pour les garder lisses. En conséquence, la cuticule (la couche lipidique qui rend chaque chaîne imperméable, saine et lisse) est soulevée et n’interfère pas avec le mouvement de la brosse et du peigne.

En plus des deux raisons citées ci-dessus, l’hygiène est le deuxième paramètre qui cause ce type de phénomènes. Surtout en été, les cheveux ont tendance à accumuler plus de saleté, de sébum et de sueur, la poussière vient ensuite s’y attacher à cause des particules présentes dans l’air. L’hygiène des cheveux est très importante pour ce type de raisons. Nous vous recommandons de vous laver les cheveux au moins une fois par semaine, pour les cheveux lisses, pour les cheveux bouclés deux fois par semaine. Tout cela les empêche de se nouer et vous faire souffrir quand vous tentez de les démêler chez vous.

Quelles sont les étapes à suivre pour démêler vos cheveux ?

La toute première chose à faire avant tout, c’est de trouver ce dont vous avez besoin et sur ce, sachez que vous aurez besoin de certains accessoires et de petits produits. Un shampooing revitalisant, de l’eau, de l’huile de coco, un peigne, du beurre de karité avec une serviette pour sécher vos cheveux. Nous vous montrons la méthode juste ici.

Tout d’abord, mouillez vos cheveux avec un jet d’eau. Ne tirez pas, passez vos doigts doucement et ne mouillez pas vos cheveux beaucoup plus qu’il ne le faut. L’eau vous facilite la tâche. N’en faites pas trop avec de l’eau. Tenez ensuite une grande quantité d’huile de noix de coco dans votre main et appliquez-la soigneusement sur vos cheveux pour éviter qu’elle ne se détache. Ensuite, prenez un flacon de revitalisant et appliquez-le au besoin. Essayez d’appuyer sur tous les nœuds autant que possible. L’huile de coco a un effet lubrifiant, c’est en déplaçant vos doigts entre les mèches que les poils vont se détacher doucement.

Finalement, vous pouvez maintenant essayer de dénouer le nœud de manière plus agressive avec vos doigts. Soyez patient, veillez à ne pas tirer sur les mèches et, surtout, ne forcez pas dans un endroit qui ne s’ouvre pas immédiatement. Enfin, prenez un peigne. Commencez le processus par la fin et travaillez lentement jusqu’à la racine. Une fois que vous aurez réussi à dénouer vos cheveux, revitalisez et hydratez-les en ajoutant du beurre de karité.

L’entretien de vos cheveux est le plus important !

C’est une vérité : la prévention est mieux que le traitement et les cheveux mettent du temps à être traités. Les cheveux emmêlés sont un problème difficile à gérer, cela prend du temps et beaucoup de patience. Il est recommandé de suivre les conseils et directives suivantes afin de plus retomber dans cette situation. Voici donc nos recommandations :