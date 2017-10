Le nouveau PC gamer de 2018 sera-t-il dans le cloud ?

Nous en avons déjà beaucoup parlé sur ce blog, le cloud est plus qu’une tendance aujourd’hui, c’est une réalité dans le milieu professionnel avec les solutions souvent américaines comme OneDrive, Dropbox et autres Box, mais également chez les particuliers avec les mêmes acteurs qui proposent du stockage de données dans les nuages.

Mais qu’en est-il dans des secteurs habituellement très portés sur les nouvelles technologies ? Prenons l’exemple du gaming qui fait face à une contrainte permanente : la demande en ressources et puissance de calcul de plus en plus grande des jeux vidéos. Étonnamment, le cloud n’est pas encore vraiment passé par là ; il faut télécharger les jeux sur son ordinateur et tous les 2 ou 3 ans mettre à jour les composants internes pour conserver des performances optimales (CPU, RAM, carte graphique, stockage etc…).

Du côté des accessoires, la réflexion va dans le même sens, car vous avez beau avoir la meilleur souris gamer à un instant « T », si vous changez d’ordinateur il est recommandé de mettre à jour les devices pour avoir les meilleures performances techniques. Je pense notamment à la sensibilité DPI qui est essentielle quand on joue à un FPS (jeu de tir à la première personnes). On trouve même des souris pour jouer aux jeux vidéos avec plus de 19 boutons, autant dire un vrai matériel de professionnel.

Revenons du côté des PC gamer, on commence à voir apparaître de nouvelles solutions dédiées à cette cible de joueurs avec un business model très à la mode depuis quelques années : vous n’achetez plus, mais louez votre ordinateur PC avec une facturation mensuelle. Mais la vraie innovation est que l’ordinateur n’est plus « stocké » chez vous, sur votre bureau ou dans votre chambre, mais directement dans les entrepôts du fabriquant. Le PC gamer dans le cloud est donc né. C’est notamment ce que propose l’entreprise Blade avec son ordinateur Shadow à 30 euros par mois. Mais à quel point tenez-vous à votre ordinateur personnel ?

Le principe est simple, vous louez votre PC qui est stocké par l’entreprise et elle s’occupe de le mettre à jour avec les dernières cartes graphiques, plus de RAM etc… Vous disposez ainsi en permanence d’un PC dédié au gaming avec les meilleures performances possibles, le tout dans le cloud. Il y a quand même un petit boitier à relier à un écran et une bonne voire excellente connexion internet et le tour est joué. Bienvenue dans l’ère du PC gamer dans le cloud.

Côté prix, le montant s’élève à quelques dizaines d’euros par mois, guère plus cher qu’un bon abonnement à la fibre internet, seul bémol, c’est de la location avec un engagement sur plusieurs années et à ma connaissance on n’est pas propriétaire de la technologie à la fin puisque les pièces et le matériel évolue en permanence. Peut-être les entreprises de l’ordinateur dans le cloud proposeront dans un futur proche de racheter du matériel ou PC clé en main. L’économie réalisée peut être investie dans un meilleur casque gamer ou un super fauteuil de gaming.

Une autre utilisation vraiment cool de cette solution PC dans le cloud est la réalisé virtuelle. Avec un casque connecté et une ordinateur aussi puissant doté d’une bonne connexion internet, cette technologie a un bon avenir. Bientôt nous pourrons jouer à Counter-Strike ou H1Z1 en immersion totale !