Pourquoi apprendre à coder ?

L’idée qu’apprendre à coder va devenir une compétence clé dans les métiers de demain est de plus en plus répandue. Si cette compétence est aussi recherchée aujourd’hui, c’est surtout parce qu’elle s’adresse à des profils très variés!

Apprendre à coder: pour qui?

Il manque aujourd’hui 50 000 développeurs web en France et on estime que ce chiffre augmente de 20% environ chaque année. C’est dire si les besoins sont importants!

Mais apprendre à coder n’est pas seulement réservé aux futurs développeurs.

Les entrepreneurs y trouvent aussi leur compte.

En plus de pouvoir créer un MVP qui correspond parfaitement à ses attentes, apprendre à coder permet d’améliorer le recrutement et le management de son équipe technique. Comment recruter un bon développeur web si l’on n’a jamais touché une ligne de code ? Vous l’aurez compris, apprendre à coder donne les clés aux entrepreneurs pour mieux manager leur équipe technique tout en étant crédible auprès de celle-ci!

L’apprentissage du code permet également d’identifier de nouvelles opportunités de développement pour une entreprise. En effet, grâce au code, vous pourrez par exemple automatiser certaines tâches de votre travail et ainsi optimiser votre temps. Ce qui n’est pas anodin lorsque l’on est entrepreneur! Apprendre à coder est donc un réel atout lorsque l’on souhaite lancer un produit.

Si vous travaillez dans le digital, vous saurez aussi tirer profit de l’apprentissage du code.

Apprendre à coder permet d’abord de gagner en autonomie. Ajouter un bouton ou corriger un défaut sur votre site sera désormais possible sans avoir à passer par un développeur. Pour des modifications un peu plus complexes, apprendre à coder vous permet de fluidifier votre communication avec les développeurs et ainsi de mieux gérer vos projets techs.

C’est aussi un bon moyen de développer son employabilité: les profils hybrides, à la fois techs et fonctionnels, sont de plus en plus recherchés !

Apprendre à coder: quelle formation choisir?

Les coding bootcamp, des formations courtes et intensives au développement web font légion et sont de plus en plus reconnues par les employeurs.

La pédagogie des “coding bootcamp” est inspirée des séances d’entraînements américaines qui durent sur plusieurs semaines et sont intensives. Ici, pas d’efforts physiques, mais un apprentissage du code sur 10 semaines pour apprendre a coder des sites web et des applications mobiles!

La Capsule est réputée comme étant l’un des meilleurs. Cette école en JavaScript implantée à Paris et Lyon, a pour ambition de former les professionnels à ces compétences ultra recherchées aujourd’hui.

Cette formation a choisi de se spécialiser dans le langage le plus répandu du marché afin de s’adapter aux offres actuelles. JavaScript permet de coder des applications web mais aussi mobile! Ce qui est très intéressant!

Grâce à ça, l’école affiche un taux d’embauche de 95% après 3 mois de formation. Ses alumnis sont aujourd’hui développeurs web, chefs de projets digitaux, Products Owners, Product Manager ou travaillent en Freelance.