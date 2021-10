Comment choisir des palettes de qualité ?

Les palettes sont des accessoires incontournables dans la chaine logistique aujourd’hui. Leur création remonte à 1940 aux Etats-Unis. Ces équipements de manutention servent à stocker, déplacer et transporter les marchandises. On en distingue de différentes structures et de différents types. Le choix de la palette dépend donc de sa typologie, de son poids, de sa capacité de charge et du nombre d’entrées de fourches. Il est également possible de se baser sur le matériau de fabrication pour choisir sa palette. Avant de choisir la palette, notons les caractéristiques d’une palette. Le plateau accueille la charge et la traverse retient et assemble les dés. Ces dés, également appelés plots, sont placés sur des semelles. Ils font la séparation entre le plancher et les semelles.

Choisir la palette de qualité

La palette de qualité obéit à des normes. Il s’agit de la norme NIMP 15. Ces Normes Internationales pour les Mesures Phytosanitaires ont été élaborées par la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux. Elles ont été créées pour éviter la propagation des bactéries ou autres micro-organismes nuisibles d’un pays à un autre. Une palette qui n’obéit pas à cette norme n’est pas une palette de qualité. Faites le choix entre les palettes réutilisables et les palettes perdues. Concernant le poids, il existe les palettes légères pour les 400 kg, les palettes demi-lourdes pour les 800 kg et les palettes lourdes pour les 1500 kg. Concernant ces capacités en charge, voir ce marchand de palette pour vérifier la charge statique, la charge dynamique et la charge en rack avant de choisir votre palette.