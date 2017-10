Les seniors ont désormais un nouveau Smartphone

Les personnes âgées apprécient aussi les nouvelles technologies, elles n’hésitent pas à acquérir un Smartphone en étudiant les fonctionnalités. Toutefois, elles ont des besoins spécifiques, d’où l’intérêt de développer des mobiles à la fois novateurs et pratiques.

Un Smartphone ingénieux doté de la téléassistance

Certes, les seniors ont la capacité d’utiliser les Smartphones qui jonchent notre quotidien. Toutefois, certains d’entre eux éprouvent le besoin de jouir de quelques fonctionnalités supplémentaires. Les fabricants ont donc décidé d’étudier sous toutes les coutures leurs demandes afin de développer des références en adéquation avec leur volonté. Même dans les maisons de retraite disponibles sur https://www.capretraite.fr/maisons-de-retraite/bordeaux-33/, vous pourrez constater l’émergence de ces technologies puisqu’elles ont le pouvoir d’améliorer le quotidien.

Un téléphone portable pour rassurer immédiatement toutes les personnes âgées

Un nouveau Smartphone a donc débarqué sur le marché et il est particulièrement intéressant. Un fabricant a décidé de proposer un modèle baptisé Geophone. En apparence, il est relativement similaire à certains mobiles que vous aurez le loisir de retrouver dans les rayons des commerces ou sur les boutiques en ligne. Toutefois, il présente une fonctionnalité supplémentaire très réjouissante, il s’agit de la téléassistance. Cette dernière est intégrée au Smartphone, ce qui rassure instantanément les personnes âgées. Ce secteur connaît aussi un franc succès puisqu’il permet à ces seniors de conserver leur place dans leur logement.

La technologie permet aux seniors de rester dans ce domicile quelques années supplémentaires

Avec de tels équipements, il est parfois envisageable de repousser l’entrée dans une maison de retraite. Les seniors piochent ainsi dans le monde du high-tech pour améliorer ce quotidien afin de le rendre beaucoup plus réjouissant. Cette innovation ne sera sans doute pas la seule puisque de nouvelles technologies verront le jour dans les prochaines années, elles viseront à accompagner ces personnes âgées qui seront de plus en plus nombreuses.