Qu’est ce qu’une agence de packaging ?

La première chose qui nous vient à l’esprit quand on parle de packaging, c’est le visuel, le premier contact que l’on a avec un produit. Etant un levier non-négligeable de l’acquisition client, de nombreuses entreprises possèdent des équipes marketing dédiées qui travaillent pendant des mois sur l’élaboration d’un packaging.

Nombre d’entre elles également décident de déléguer cette tâche à des spécialistes tels que les agences de packaging. Ces agences travaillent main dans la main avec la direction marketing et digitale. Quelle est la véritable valeur ajoutée de ces agences ? C’est ce que nous verrons par la suite.

Une approche stratégique du Design Packaging : l’emballage est le premier vendeur de votre produit. Le rôle d’agence de design packaging ne se limite pas à l’esthétique ; il faut concocter des solutions globales qui allient impact visuel en rayon et fonctionnalité. Chaque projet débute par une analyse de l’identité de marque et de vos concurrents (benchmark) pour créer un packaging sur-mesure qui capte l’attention du consommateur en moins de 3 secondes.

L’Éco-conception au cœur du processus créatif d’une agence packaging : face aux enjeux environnementaux actuels, il est importer d’intégrer systématiquement cette réflexion ; choix de matériaux durables (carton recyclé, encres végétales, zéro plastique) et optimisation des volumes pour réduire l’empreinte carbone sans sacrifier l’expérience utilisateur.

Quel est le rôle principal d’une agence de packaging ?

Une agence de packaging ou également appelée agence de design est spécialisée dans la conception de l’emballage d’un produit. Elle œuvre à donner un look singulier afin de créer une forte identité pour chaque produit. Etant le premier contact amorcé entre l’entreprise et le client, le packaging n’est pas qu’un simple visuel, c’est avant tout un message, c’est pour cela que son élaboration requiert le plus grand soin.

Quels sont les services proposés par une agence de packaging ?

Nous avons expliqué plus haut l’importance du rôle de l’emballage dans l’acquisition client. Il est aussi important de savoir que la conception d’un emballage demande un savoir-faire fragmenté en plusieurs services.

Conception de logo

Les entreprises font appel aux agences de packaging pour créer un visuel qui reflète les valeurs et l’essence de leur marque. Le choix de l’emplacement du logo ainsi que les couleurs sélectionnées sont étudiés pour représenter au mieux la marque. Il est également important de montrer la source du produit.

Analyse des statistiques du produit sur le marché

Connaître le positionnement du produit dans le marché est une phase importante, il faut pouvoir déterminer si ce dernier est de haut, moyen ou bas de gamme.

Si les entreprises se dirigent vers les agences de packaging, c’est pour gagner une valeur ajoutée, la concurrence étant rude, de nombreuses marques se lancent dans une course à l’innovation pour pouvoir se démarquer. L’expertise trouvée au sein des agences de packaging permet de cibler au mieux le besoin du client afin de rendre un produit en adéquation avec les expectatives de ce dernier.

Stratégie de communication

Pour établir et maintenir une bonne image, les entreprises n’ont pas peur d’investir dans des stratégies de communication poussées afin de véhiculer au mieux un message qui reflète les valeurs que celle-ci souhaite partager avec les clients. De par le rôle important du packaging dans le marché, il est indéniablement vrai de dire que le packaging est une stratégie de communication importante car elle dévoile toutes les informations du produit aux consommateurs.

Quels sont les avantages d’une agence de packaging ?

Toute personne ayant une idée de produit peut faire appel à une agence de packaging pour développer l’aspect visuel de l’emballage, il n’y a donc pas de profil précis, toutes les catégories ci-dessous peuvent avoir recours à ces services.

Les entreprises de secteurs et de tailles différentes ;

Les associations et les organismes divers ;

Les libéraux.

Comment choisir son agence de packaging ?

Avec l’avènement de l’esprit entrepreneurial, les agences de packaging poussent comme des champignons. Le choix étant large, la responsabilité vous revient entièrement pour choisir l’agence qui convient à vos besoins.

Définissez votre projet

Dans un premier temps, il vous faut définir clairement votre projet, avoir une idée claire sur ce dernier et des objectifs à atteindre, vous pourrez plus facilement créer un produit qui s’allie à votre vison. Définir en amont l’image de votre entreprise ainsi que ses valeurs permettra une meilleure communication entre vous-même et votre agence partenaire.

Prévoyez votre budget

Comme dans tout projet, vous fixer un budget permettra à l’agence de mieux ordonner les priorités. N’hésitez pas à faire un benchmarking des différentes agences, pour vous situer dans la fourchette des prix afin de sélectionner l’agence qui répond le plus favorablement à votre budget.

Avis clients

Faites vos recherches, explorez les différents forums afin d’accéder aux avis des personnes qui ont déjà eu recours aux services de ces agences. Nous vous conseillons également de mener une veille sur les réseaux sociaux pour ne pas rater leurs dernières créations. Vous pouvez également demander conseil à votre entourage, le bouche-à-oreille reste le meilleur moyen d’assurer une bonne orientation.