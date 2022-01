Déménagement : tout savoir sur le meilleur choix d’un garde-meuble

Lorsque l’on cherche un box de stockage, il est parfois difficile de choisir la bonne prestation. Dans cet article, nous vous aidons à faire le point !

Qu’est-ce qu’un garde-meuble ?

Un garde-meuble est un espace de stockage qu’il est possible de louer. Bien souvent, il prend la forme d’un box accessible en libre-service en échange d’un loyer mensuel. Certains prestataires proposent même une accessibilité 24h/24 et 7j/7. Ces solutions d’entreposage sont accessibles tant aux particuliers qu’aux entreprises, qui cherchent à entreposer des meubles ou des produits. Un espace de stockage à louer peut ainsi intervenir en complément d’un local d’activité (dans le cadre d’une entreprise) ou dans le but de désengorger une maison trop encombrée. Les garde-meubles peuvent se décliner selon plusieurs types de locaux : il est tout à fait possible de trouver des box de stockages en extérieur, accessibles en véhicule à moteur ; tout comme il est envisageable de louer un local intérieur, dans l’enceinte d’un entrepôt.

Quels sont les avantages d’un garde-meuble ?

Les garde-meubles présentent différents avantages, autant pour un particulier que pour une entreprise. En voici une liste non-exhaustive, qui saura éveiller votre curiosité : les garde-meubles pour un déménagement représentent un espace de rangement supplémentaire, accessible même pour une période de courte durée. Ils permettent de stocker les meubles dans l’attente d’un déménagement, lors de travaux à votre domicile ou après une succession. De cette façon, il n’est pas obligatoire de revendre son mobilier par manque d’espace dans sa maison. Le box de stockage sécurisé est souvent plébiscité dans ce genre de situations. Bien souvent, les box de stockage présentent l’avantage d’être des espaces sécurisés. Des caméras de surveillance sont présentes sur place et des gardiens effectuent des rondes régulières. Ainsi, il n’est plus nécessaire de s’inquiéter pour la sécurité de son mobilier. Le garde-meuble représente une solution de stockage sécurisée. C’est un atout majeur pour les entreprises qui cherchent à stocker leurs différents produits !

Comment choisir un garde-meuble adapté à ses besoins ?

Le choix d’un box de stockage passe par plusieurs axes de réflexion. Nous allons les détailler dans cette section afin de vous aider à faire votre choix.

Tout d’abord, il est nécessaire de faire le point sur ce que vous souhaitez stocker dans votre espace de stockage. S’agit-il de meubles encombrants ? De fournitures pour votre société ? D’affaires saisonnières destinées à partir en vacances ? Il existe une solution pour chaque besoin. En effet, les garde-meubles proposent divers espaces de tailles différentes. Il est possible de louer un garde-meuble de la taille d’un petit casier (1 m2), tout comme il est possible de louer un box de la superficie d’un grand garage (50 m2). Ces surfaces dépendent des différentes enseignes. N’hésitez donc pas à comparer les espaces proposés !

Faites également attention à bien comparer les hauteurs sous plafond de ces différents box. Parfois, cela permet de gagner quelques m3, ce qui peut être très utile dans le cas d’un stockage de marchandises ou lorsque l’on peut superposer plusieurs biens mobiliers. Certains box de stockage répondent même à des besoins plus spécifiques. Il vous est tout à fait possible de louer un espace pour entreposer vos voitures, vos camping-cars ou vans aménagés, vos bateaux ou même vos vélos. A la différence des garages, ces box vous proposent de garer vos véhicules dans un espace sécurisé, sans avoir besoin que celui-ci soit situé à proximité immédiate de votre habitation. Il est ainsi possible de faire de belles économies par rapport aux garages de centre-ville, qui pratiquent des tarifs moins avantageux !

Il faut également prendre en compte les tarifs proposés au m2. N’hésitez pas à établir plusieurs devis afin de trouver le meilleur prix. Les enseignes proposent généralement des devis gratuits, parfois accessibles directement sur leurs sites internet (ce qui vous économise les trajets vers les différents espaces de self stockage). Les prix sont alors affichés dès la page d’accueil du site.

De plus, il faut prendre en compte la localisation de votre “self storage”. Il est souvent inutile de souscrire un contrat de location avec un espace situé en centre-ville, lorsqu’il est possible de trouver moins cher en s’écartant de quelques kilomètres du cœur de ville. Certes, cela prendra peut-être un peu plus de temps pour y accéder, mais cela vous permettra également de réaliser quelques économies. Un point à bien prendre en compte lorsque la location dure plusieurs mois.

Vous savez désormais tout sur les garde-meubles !