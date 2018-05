Les ventes privées deviennent-elles des marketplaces événementielles ?

Faire de belles affaires devient désormais très facile avec internet et les sites spécialisés de ventes privées pour les accros du shopping fleurissent sur la toile depuis de nombreuses années. Certaines sont très thématiques, d’autres plus généralistes, l’objectif étant de créer une base de données de clients la plus large possible avec des offres promotionnelles alléchantes pour attirer des marques et vendre à prix cassés.

Les marques traditionnelles et commerces digitalisent également leurs événements physiques pour donner un rendez-vous online à une clientèle fidèle. Face à cette concurrence entre les plateformes et la multiplication des points de rencontre, les sites de ventes privées ont tendance à devenir des marketplaces événementielles avec sur certaines des marques à prix bas toute l’année, comme en témoigne le site Ventes privées France.

Les ventes privées se spécialisent avec des verticales bien précises

On imaginait un moment le rachat de Vente-Privee.com par Amazon (cela date de presque 10 ans !) mais depuis chaque site a diversifié son offre et développé des verticales dans l’univers de la maison et du vin. Il est ainsi possible de découvrir des centaines de références via des marketplaces qui proposent tous les jours des ventes privées à des internautes en quête de faire la meilleure affaire possible chaque jour.

Amazon fait cela très bien en développant notamment ses propres gammes de produits dans le secteur de la maison, avec une qualité très correcte (les commentaires des clients sont toujours là pour guider un potentiel acheteur). Tous les jours, on retrouve en parallèle des ventes flash avec des promotions sur certains produits pour vider les stocks.

Les ventes flash éphémère continuent d’attirer les foules mais on constate que l’acte d’achat est parfois plus grand que l’offre du destockeur, et la solution marketplace permet de répondre aux envies des clients avec des produits commercialisés en permanence. Le plus souvent, la livraison reste également très rapide avec des frais de port offerts. Les bons arguments de la vente en ligne sont désormais obligatoires pour inciter le client à consommer.

Attention aux fausses bonnes affaires des ventes privées en ligne

Chaque année, la répression des fraudes épingle les sites de ventes privées qui proposent des produits à prix cassés. Dans la plupart des cas, il s’agit de produits dans le prix initial de référence est gonflé pour proposer ensuite des soldes qui paraissent exceptionnelles mais en fait reviennent au prix qui devrait être pratiqué. L’acheteur est ainsi floué pensant faire une bonne affaire.

J’ai personnellement remarqué cela sur plusieurs ventes privées, avec des marques inconnues, qui étaient en fait créées uniquement pour les besoins de la vente. Le prix proposé après réduction était le prix initial de ce produit après comparaison sur le marché en regardant les matières premières. J’avais été étonné sur le nombre de marques de matelas vendus à -40 ou -60% et qui n’avaient aucune existence sur internet hormis les sites de ventes privées.

Le conseil pour éviter ce type de faux pas : préférer la qualité avec des promotions moindres mais des marques connues et reconnues qui ne vous décevront pas sur le long terme. Choisissez également avec attention la bonne plateforme pour acheter en toute sécurité lors des ventes privées !