Le marketing par définition est une technique commerciale qui reste vitale pour le développement et l’épanouissement d’une entreprise, qu’il s’agirait bien sûr d’une grande entreprise ou d’une PME. Le principal objectif d’adopter une démarche marketing est d’adapter l’offre d’une entreprise aux souhaits et aux demandes de ses clients.

Une démarche marketing est une stratégie qui permet d’étudier et de définir les jalons, et de s’approcher le plus possible à l’adéquation offre-demande. Elle permet également d’optimiser les ressources et les performances en élaborant un plan d’action efficace. Grâce à cette démarche, on peut définir le positionnement à privilégier.

Les 4 grandes étapes de la stratégie marketing

Selon Philip Kotler, professeur d’université en marketing international et stratégie marketing, afin d’établir une bonne démarche marketing, on considère 4 grandes étapes :

Étape 1 : rechercher et analyser des informations pertinentes

C’est le point de départ d’une stratégie marketing, il faut que l’entreprise possède les informations nécessaires pour mener à bien le reste des étapes, on appelle cela “la recherche marketing“. Cette recherche s’intéresse à tout ce qui est pertinent pour l’entreprise, c’est-à-dire à l’environnement extérieur (le macro environnement et le secteur d’affaires afin de trouver des opportunités et des obstacles), ainsi qu’à l’environnement intérieur (diagnostique organisationnel afin de trouver les forces et les faiblesses de l’entreprise).

Étape 2 : plan d’action et orientation stratégique

Après avoir achevé l’étape de la recherche marketing, et après identification des différents éléments de marché potentiel, les décideurs de l’entreprise ont pour mission de choisir les segments de clients cibles avec qui ils voudraient faire affaire, et cela en analysant les compétences et en confrontant leurs compétences aux conditions de succès.

Ensuite, l’entreprise devra étudier ses clients cibles le plus précisément possible pour choisir le positionnement stratégique générique le plus adéquat afin de les satisfaire, et ce sera justement ce qu’elle mettra comme stratégie en avant pour affronter la concurrence.

Afin de choisir un positionnement stratégique générique, il y a 3 stratégies :

une domination globale au niveau des montants ;

une concentration de l’activité ;

une variation de l’offre.

Ensuite, l’entreprise exprime son positionnement à travers ce qu’on appelle son “plan marketing” ou plan d’action. Ce dernier contient toutes les stratégies marketing.

Puis, il faudra choisir un positionnement stratégique spécifique, c’est-à-dire d’installer une différence significative dans la tête des clients ciblés, ce positionnement devra répondre à la question : “pourquoi choisirais-je cette marque ?”

Étape 3 : la mise en œuvre

Une fois le plan d’action marketing établi, l’entreprise devra passer à l’action, en d’autres thermes, elle devra appliquer ce qu’elle a prévu dans son plan d’action. Parfois, l’application n’est pas aussi simple que la planification.

Pour ce faire, le leader doit pouvoir mobiliser les troupes autour d’un même but qui consiste à mettre en œuvre le plan marketing. Attention, cette étape est sans doute la plus difficile, beaucoup d’entreprises ont établi de bonnes stratégies mais ont échoué à les concrétiser.

Étape 4 : évaluer les résultats

Il s’agit du contrôle marketing et c’est la dernière étape de la stratégie. Les plus grandes entreprises suivent tout le temps la réaction du marché et évaluent les résultats, et ainsi corrigent constamment les actions qui pourraient améliorer leurs performances.

Pourquoi est-il important d’avoir une stratégie marketing ?

Les démarches marketing ont pour but de cibler les éventuels besoins des consommateurs. Une bonne stratégie marketing permet aux chefs d’entreprise de gagner en confiance et de comprendre pourquoi ils ont été choisis par leurs clients.

Elle permet également d’inciter les dirigeants à consacrer de l’énergie et du temps à leurs entreprises et donc à leurs clients, afin de mieux considérer leurs besoins et leurs demandes.

Une bonne démarche marketing permet également la communication des entreprises avec leurs clients potentiels et ainsi permettre l’identification des atouts de communication à coût réduit et garder une relation avec ses clients.

Si, en tant que chef d’entreprise, vous recevez de bons conseils marketing, vous pourrez améliorer le plan stratégique de communication et par conséquent contribuer à diffuser une image professionnelle, et ainsi séduire de nouveaux clients et gagner la fidélité des anciens. C’est donc indispensable pour améliorer la visibilité de l’entreprise.