Il existe des milliers d’entreprises sur le marché et une grande partie fournissent les mêmes articles, promettent des résultats comparables et sont positionnées de manière similaire sur le marché.

Alors, qu’est-ce qui pousse un acheteur à faire son choix ? À choisir une entreprise plutôt qu’une autre ? Pourquoi choisir le premier choix plutôt que le second s’ils sont similaires et conduisent tous deux au même résultat ? Au même type d’entreprise offrant les mêmes produits ?

La solution est simple : personne ne veut acheter un produit ou un service polyvalent, qui peut tout faire ; au contraire, on veut quelque chose d’unique qui peut faire quelque chose d’unique, qui offre un service spécialisé. C’est là qu’est impliqué le positionnement marketing.

Que représente le positionnement en marketing ?

D’une manière générale, tout plan de marketing s’appuie sur une déclaration de positionnement claire pour guider l’apparence, la sensation, les mots et les phrases de votre système de marque. Pour se positionner, il faut se concentrer et se consacrer à une seule spécialité, idée ou public cible. Si vous essayez de toucher des domaines différents et donc plus de monde il y aura plus de risque pour qu’au contraire vous ne toucheriez personne.

En quelques mots, le positionnement en marketing est un processus stratégique qui consiste à établir l’identité ou l’image d’une marque ou d’un produit aux yeux des clients potentiels.

Elle décrit, avant tout, comment vous allez procéder à la distinction de votre produit ou service de ceux que vos concurrents offrent, ainsi que le segment de marché et la clientèle que vous allez cibler.

La stratégie de positionnement marketing d’une entreprise est influencée par une variété de facteurs tels que :

les besoins des clients ;

ce qui motive les clients.

Au-delà de ça, le positionnement marketing ne se limite pas uniquement à la création d’une page de catégorie ou de spécialité sur votre site Web. Le positionnement nécessite la connaissance en profondeur de votre entreprise, de la création de contenu à l’étude de marché et à la création d’une image de marque pour attirer l’acheteur cible que vous avez choisi.

Types de positionnement dans le domaine du marketing

Le positionnement marketing est généralement défini par des critères stricts. Voici quelques exemples de positionnement marketing.

Positionnement basé sur les exigences et les besoins des consommateurs

Définir les consommateurs que vous souhaitez cibler, la manière dont vous allez répondre à un ensemble de leurs besoins et comment vous allez trouver un moyen de captiver l’imagination de votre clientèle cible.

Les consommateurs sont généralement sensibles aux produits et services qui leur apportent une simplification à leur vie.

Cela peut inclure des aspects tels que :

la fonctionnalité ;

le plaisir ;

la commodité ;

la localisation ;

les principes.

Positionnement basé sur l’image de votre marque

Des informations et des éléments visuels fondamentaux pour le marketing de votre entreprise, afin que les clients puissent vous identifier parmi les nombreux acteurs du marché actuellement encombrés.

Positionnement basé sur la tarification

La tarification est la manifestation la plus évidente de la notion de concurrence. Sur de nombreux marchés, le fournisseur dont le prix est le plus bas et qui offre une certaine qualité a toutes les chances de se démarquer.

Positionnement basé sur la qualité

Offrir un meilleur niveau de qualité que vos clients potentiels préfèrent fortement est souvent la seule option pour se défaire d’une rivalité acharnée sur les prix.

Dans certains secteurs, comme les cosmétiques ou les automobiles de luxe, la qualité peut déterminer qui sont les rivaux.

Avantages du positionnement en matière de marketing

Plusieurs raisons vous incitent à envisager un positionnement dans le cadre de votre plan marketing. Grâce à une stratégie de positionnement adaptée, vous serez en mesure de renforcer vos arguments marketing, de structurer vos services et de fixer des prix pour rester concurrentiels.

Voici les avantages du positionnement marketing :