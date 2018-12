Installer une signature email commune à toute l’entreprise avec Sigilium

L’email n’est pas mort et reprend du service en cette période de fin d’année : entre le blackfriday, le cybermonday, la période de Noël et le nouvel an, il y a de nombreuses raisons de communiquer sur ses offres auprès de ses clients et prospects.

Mais saviez-vous qu’au-delà de l’email marketing, il y a l’email traditionnel envoyé par chaque collaborateur d’une entreprise et qui est également une opportunité de faire passer des messages ?

On y pense peu dans les logiques de branding, mais avoir de belles cartes de visite et une signature email moche c’est dommage… Heureusement nous avons la solution dans cet article sur la solution de signatures emails centralisée Sigilium.

Un salarié envoie 2000 emails par an en moyenne

Cette statistique est partagée par l’une des solutions phare de la gestion de signatures électronique Sigilium qui présente cet encart en fin d’un email comme étant un média privilégié pour le marketing d’une entreprise. Effectivement on imagine bien la possibilité de pouvoir communiquer directement à ces cibles via les emails envoyés par les salariés de l’entreprise.

Vous trouverez ce chiffre énorme ? Pourtant ce chiffre n’est qu’une moyenne et même si la tendance évolue (voir notre article sur le travail du futur) avec les solutions de gestion de projet notamment, j’ai pour ma part envoyé plus de 4500 emails en 2018 dans le cadre de mes activités de conseil en marketing !!

Proposer à ses collaborateurs de mettre à jour leur signature email est une bonne idée mais l’enjeu principal du projet est l’exécution : comment assurer un déploiement régulier, sans effort et pouvoir suivre les résultats comme une campagne marketing traditionnelle ?

Une solution clé-en-main à l’usage des directions marketing et informatiques

Comme expliqué précédemment, le succès des signatures emailings commence d’abord en amont du projet sur la capacité à trouver une solution qui permette de déployer en quelques clics des bannières sur tout un parc d’adresses emails. C’est le métier de Sigilium qui s’intègre directement sur le client de messagerie Gsuite de Google ou Office 365 de Microsoft (bien d’autres également, voir l’intégration email Sigilium) ainsi que sur des smartphones : on en avait assez du “envoyé depuis mon iPhone X” !

Et du côté CRM pour les commerciaux ? Là encore, la solution déploie toute sa créativité avec à la fois une API dynamique si on souhaite faire du sur-mesure mais également une intégration Salesforce, Pipedrive et Hubspot.

Pour le marketing, une segmentation est possible : par typologie d’utilisateurs et également par pays. Ainsi il est possible d’adapter les signatures emails en fonction du contexte et d’objectifs de communication. Un tableau de bord est disponible avec une analyse des clics et le trafic généré par les signatures.

Bref, vous n’avez plus qu’à tester, un système d’inscription en ligne est disponible pour Sigilium.