LA solution pour envoyer de gros fichiers !

9h00 mercredi matin. Le client : « Bonjour, je ne comprends pas, je n'ai pas reçu votre mail que je devais recevoir hier ». Vous : « C'est étonnant, je vous l'ai pourtant envoyé dans les délais ». Après vérification, vous constatez que le fichier était trop volumineux et qu'il n'a pas pu partir de votre messagerie. Qui n'a pas déjà vécu cette situation souvent problématique et parfois embarassante.

En effet, les logiciels de messagerie sont bridés, dépassé une certaine taille de fichier, les envois ne peuvent pas être réalisés. Alors, comment faire pour éviter ce genre de soucis ? Tout d'abord, validez avec votre fournisseur la taille maximum de fichier que vous pouvez envoyer.

Une solution pour partager des fichiers de grande taille

Heureusement, il existe une solution pour transférer vos fichiers volumineux ! Et c'est ultra simple à utiliser ! Il s'agit d'un service en ligne qui est gratuit. La marche à suivre : connectez vous sur le site, uploadez votre fichier, tapez un mot d'accompagnement et le mail du destinataire, et envoyez votre fichier !

Quels sont les fichiers concernés ?

Tous types de fichiers, mais bien entendu, ceux qui seront concernés seront plutôt les vidéos ou les images. Les qualités actuelles des vidéos en 4k par exemple ou les montages photo complexes atteignent vite la taille maximum. L'avantage du site est que vous pouvez envoyer un fichier dont la taille peut atteindre jusqu'à 4 Gigas, ce qui est énorme.

Deux petites astuces qui vous feront gagner du temps :

1. si vous souhaitez partager des fichiers avec plusieurs personnes, vous pouvez le faire très rapidement en ajoutant simplement une liste d'emails. Un seul envoi, pour plusieurs personnes !

2. si vous avez plusieurs fichiers à envoyer, 100 photos par exemple, créez un fichier compressé, cela vous permettra de ne réaliser qu'une seule fois l'envoi simplement. Il existe plusieurs logiciels gratuits qui vous permettront de les transformer en fichier .zip, comme par exemple, le logiciel WinZip.