Petit budget PME : les imprimeurs en ligne les moins chers

Sur internet, ce qui est fantastique, c’est que l’on peut trouver de tout, de l’information (ici par exemple), des produits et des services. Pour ce qui est des produits et des services, les imprimeurs en ligne l’illustrent bien. Que ce soit pour particuliers ou professionnels, ils permettent une impression sur-mesure, mais à des prix qui varient beaucoup. Alors qui choisir ?

Quels services propose une imprimerie en ligne ?

Les imprimeries en ligne ont pour clients majoritaires les professionnels qui souhaitent faire la communication de leur entreprise, mais se tournent aussi vers les particuliers pour des événements comme les mariages ou les vœux.

Ces services d’impression en ligne proposent bien plus que l’impression de simples documents : ils disposent de produits divers et variés à la carte, que ce soit une affiche, un flyer, des cartes de visite ou une brochure, dans le format de votre choix, sur différents supports et à imprimer sur un nombre de pages variable (recto ou dépliant à volets).

Bien évidemment, l’imprimeur en ligne propose à ses clients des prix variant selon les options choisies et la qualité. Bien souvent, en plus des flyers, les services dits de « print on demand » ne se limitent pas à l’impression « papier » et rajoutent un bon nombre de services à leur catalogue. En effet, le client peut commander sticker, drapeau, bâche publicitaire, panneau rigide, roll up, etc. La majorité des imprimeurs en ligne proposent des services d’impression de qualité à leurs clients et répondent rapidement à leur demande de devis (dans le cas de professionnels).

Un imprimeur en ligne fiable et abordable

Le service d’imprimerie en ligne dont nous allons vous parler est VistaPrint. Il est peut-être possible de trouver un service d’impression en ligne un peu moins cher autre part sur internet, mais la différence sera faible et surtout, la qualité d’impression et de rendu du produit ne sera clairement pas la même.

VistaPrint propose en effet des prix très attractifs et un rapport qualité-prix imbattable. Pour vous faire une idée, l’impression de flyer recto est à partir de 21,41 € TTC pour 1000 flyers, la carte de visite est à partir de 29,99 € TTC pour 1000 cartes et l’affiche débute à 4,57 € pièce jusqu’à 406,53 € pour 200 affiches (soit 2,03 €/affiche).

Le client a aussi un grand nombre de choix de format ; il personnalise des brochures jusqu’aux vêtements en passant par les tapis de souris !

Du côté de la livraison par voie postale, ils proposent 4 formules à des prix qui baissent à partir de 40 € d’achats HT :

La livraison économique en 10 jours ouvrés coûte seulement 4,49 € puis est offerte.

La livraison standard en 6 jours ouvrés est facturée 5,49 € puis est gratuite.

La livraison express en 4 jours ouvrés se situe à 8,49 € puis baisse à 6,79 €.

La livraison prioritaire en seulement 2 jours ouvrés commence à 12,49 € puis est réduite à 11,24 €.

La spécificité de VistaPrint est leur capacité à pouvoir imprimer sur tout support avec un rendu en haute définition inchangé. En plus de cela, l’impression résiste bien au temps ; les couleurs restent intactes et les imprimés ne s’effritent pas.

L’imprimerie en ligne idéale pour les revendeurs

Exclusif aux revendeurs, l’imprimeur le moins cher est sans doute Realisaprint. En effet, leur offre imbattable garantie les prix les moins chers d’Europe, en assurant que si vous trouvez moins cher ils remboursent la différence et 5% de remise supplémentaire. Pour comparer avec VistaPrint, l’impression de cartes commence à 29 € pour 1000 cartes, avec une qualité supérieure en tous points.