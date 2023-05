La facturation numérique, un grand pas vers votre transformation digitale

Le monde professionnel en général et les entreprises en particulier n’ont pas fini d’enregistrer des transformations dues à l’explosion du digital. Pour amorcer ces changements et les intégrer dans leurs organisations, les dirigeants disposent d’une variété de solutions. La facturation numérique en est une des plus essentielles. Elle implique une nouvelle façon d’émettre les factures, un nouveau format, et plus encore, de nombreux avantages pour les entreprises.

La facturation numérique, une obligation pour les entreprises en 2024

Généralement connues sous un format papier, les factures émises par les entreprises se présenteront désormais sous forme électronique. Plus qu’une option, ce changement deviendra très bientôt une obligation légale pour les sociétés. En effet, ainsi que le stipule la loi des finances 2020, à partir de juillet 2024, toutes les grandes entreprises devront émettre et accepter de recevoir des factures électroniques pour leurs transactions avec d’autres entreprises. Cette obligation s’étendra en 2025 aux entreprises de taille intermédiaire et en 2026, aux PME et TPE. Si votre entreprise travaille avec l’État, c’est que la facturation numérique fait partie de votre quotidien depuis des années déjà.

Si l’objectif premier de cette réglementation est de simplifier le processus de collecte de la TVA, elle participe également à l’entrée en douceur des organisations dans la modernité. Dirigeant d’entreprise, c’est donc le moment d’amorcer votre transition numérique. Dans cette optique, et parce que la transformation digitale en entreprise est aussi un levier de performance, je vous recommande de visiter le site www.apogea.fr dans le but de trouver un accompagnement sur-mesure ainsi que des outils numériques pour optimiser votre processus de facturation. Je précise qu’en dépit de ces modifications, les factures électroniques doivent comporter les mêmes mentions que les anciennes factures en papier.

Les avantages de la facturation numérique pour les entreprises

Si la transformation digitale est autant plébiscitée, c’est essentiellement en raison de la multitude d’avantages que les organisations en tirent. La facturation numérique est rentable pour les entreprises, à bien des niveaux. Les coûts engendrés par les factures (émission, envoi, etc.) sont désormais considérablement réduits. L’entreprise peut alors investir ses finances dans d’autres pôles de son activité. Par ailleurs, la facturation numérique permet aux organisations de gagner en réactivité et en efficacité. Le temps d’émission, de réception et de paiement des factures est plus court et le risque d’erreurs est totalement réduit. Pour vos clients et fournisseurs, cela dénote de votre professionnalisme.

Vos collaborateurs sont, en outre, déchargés des tâches de facturation, dont la valeur ajoutée est moindre. Sous cette forme électronique, les factures sont également mieux conservées, dans des espaces sécurisés et plus longtemps. La traçabilité et la confidentialité des transactions sont ainsi une vraie garantie. De même, la production de ces factures ne nécessite pas l’utilisation de papier. L’entreprise s’inscrit donc dans une démarche totalement écoresponsable. Enfin, les logiciels de facturation sont assez faciles à utiliser et s’adaptent à toutes les entreprises.

Conseils pour une transition en douceur vers la facturation numérique

En dépit de ses nombreux points positifs, il va sans dire que l’adoption de la facturation numérique représente un véritable challenge pour les entreprises ; elle devra alors se faire progressivement. Dans l’idéal, commencez à y travailler dès maintenant. En tant que dirigeant, vous devez vous former, mais aussi former et sensibiliser vos équipes afin de les préparer aux changements à venir. Vous pouvez, à cet effet, solliciter l’aide de spécialistes du domaine. Aussi, vous devez faire un audit de votre service de facturation dans le but de déterminer à quel niveau seront intégrées les nouvelles solutions. Je vous suggère, par ailleurs, de choisir dans un premier temps, un logiciel de facturation avec une prise en main facile et en adéquation avec vos activités. Il vous sera alors plus aisé de vous familiariser avec ces nouveautés.