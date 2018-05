Les assistants personnels intelligents : la nouvelle façon de contrôler votre maison.

Les technologies évoluent vite… Très vite même ! Si bien qu'en 2018 il est possible de contrôler toute sa maison avec uniquement sa propre voix grâce à des assistants intelligents comme Amazon Alexa. Ainsi, ce type d'assistant vous permet de contrôler tout ce qui est relatif à la domotique, mais pas uniquement… Explications.

Un assistant personnel intelligent pour votre domotique.

Déjà présent depuis quelques années sur le marché, la domotique continue son évolution grâce à des assistants intelligents. Pour être concret, il vous suffit de dire : « Alexa, ferme les volets », « Alexa diminue la lumière » ou encore « Alexa, mets le chauffage à 17°C pour la nuit », etc… Vous l'aurez compris, vous pouvez donc contrôler absolument tous vos objets connectés pour peu que vous ayez le système adéquat.

Avec les assistants personnels intelligents, cela va encore plus loin puisque les grands groupes mettent régulièrement à jour leurs machines, et les intelligences artificielles sont de plus en plus développées et pertinentes. Demain, il sera certainement possible que ces assistants anticipent certaines choses pour vous aider à éviter les petits tracas du quotidien. Par exemple : il n'y a plus de lait dans votre réfrigérateur ? Aucun souci, l'intelligence artificielle l'aura détecté, et l'ajoutera à votre liste de courses, voire même pourra en commander si vous faites vos courses en ligne avec Amazon Pantry.

Les assistants personnels intelligents pour vous aider au quotidien.

Vous l'aurez compris, au-delà de la domotique, les assistants personnels intelligents tels qu'Amazon Alexa vous aident dans votre quotidien. Vous pouvez leur demander de mettre de la musique en accord avec vos goûts personnels, de lancer votre série favorite sur Netflix, ou encore de programmer l'alarme de votre réveil à 07h00.

Les changements que permettent tous ces assistants n'en sont qu'à leurs balbutiements, mais nul doute que cela va changer la façon de gérer notre maison (et c'est déjà le cas d'ailleurs ^^). Le futur de cette technologie risque d'être très intéressant à suivre (comme la reconnaissance faciale au passage), d'autant plus qu'elle évolue très vite !