Le marketing différencié est l’une des trois principales formes de marketing. Il fait appel à une approche axée sur le marché ciblé et vise à élaborer des stratégies de commercialisation qui s’adressent à certains ensembles de personnes.

Il souligne les particularités et les avantages pour les différents publics. Le marketing ciblé est un autre type de marketing qui consiste à se consacrer à un marché cible et non pas à de multiples marchés pour un produit. Le marketing indifférencié est la dernière forme de marketing.

Définition du marketing indifférencié

Le marketing indifférencié, également appelé le marketing de masse, est la technique que peut choisir de mettre en œuvre une entreprise lorsque le processus de segmentation du marché s’est avéré peu efficace et n’a pas abouti à la constitution de différentes catégories pertinentes et nettement distinctes.

Le but est de mettre l’accent sur les similarités plus que sur les différences. L’entreprise conçoit un nouveau produit et la promotion qui lui est associée pour attirer le plus grand nombre de consommateurs potentiels. Cette méthode est souvent adoptée par les grandes enseignes qui ont un grand pouvoir commercial.

Les avantages et les inconvénients du marketing indifférencié

Les entreprises ont recours à cette méthode quand il est nécessaire de déterminer le groupe de consommateurs visé ou lorsque les secteurs concernés évoluent au fil du temps. Il y a de multiples aspects positifs et négatifs du marketing indifférencié à prendre en compte.

Les bénéfices du marketing différencié

Le marketing indifférencié peut aider une entreprise de diverses manières. Cette approche marketing ne nécessite pas la même quantité d’études de clientèle que les autres formes de marketing. Alors que le marketing différencié et le marketing ciblé nécessitent tous deux des études approfondies, le marketing indifférencié nécessite une compréhension fondamentale de la plus grande partie possible de la population afin d’atteindre un attrait de masse.

En outre, le marketing indifférencié permet à une entreprise d’atteindre un public beaucoup plus large que les autres techniques de marketing. Il permet, également, d’économiser de l’argent sur la publicité, car l’entreprise peut placer moins d’annonces pour cibler son vaste public au lieu de devoir concevoir et diffuser de multiples annonces dans différents médias. Ce choix fait également parti de la fiche de poste d’un Directeur Marketing et Digital.

Inconvénients du marketing indifférencié

L’inconvénient de cette stratégie marketing est qu’elle part du principe que tout le monde est presque identique. Le marketing indifférencié croit que les goûts, les motivations d’achat et les attentes des gens sont tous identiques. Dans une culture où les gens ont des goûts différents, cela peut conduire à une généralisation excessive.

Par conséquent, une approche marketing indifférenciée peut ne pas donner de résultats, voire rebuter certains groupes démographiques, et s’avérer improductive. Ce type de marketing peut être approprié pour les nouveaux produits ou services si vous n’êtes pas certain de savoir qui y répondra. Lorsque vous observez les résultats de votre marketing, vous pouvez commencer à adapter vos publicités, vos promotions, vos remises et vos achats de médias à votre ou vos publics cibles.

À moins qu’un même produit ne satisfasse des demandes très variées, le concept de marketing indifférencié peut entraîner le gaspillage de ressources financières et humaines pour toucher un auditoire peu ou pas du tout intéressé par le produit. Entre autres, si une compagnie aérienne ne propose qu’une seule classe de billets et annonce des voyages vers des destinations de vacances.

Une telle démarche serait certainement vouée à l’échec auprès des voyageurs d’affaires, qui ont des attentes différentes de celles des touristes en vacances. De même, elle ne séduirait pas les voyageurs à la recherche d’un service “sans service” à faible coût.

En optant pour un marketing indifférencié, vous serez confrontés aux défis suivants :

Dans le cas d’une stratégie de marketing de masse, on considère les clients comme un groupe homogène. Cette approche a pour objectif de toucher le plus grand nombre d’individus possibles.

Néanmoins, quelles sont les contraintes liées à la commercialisation de masse ?

Absence d’adaptabilité

Comme le marketing de masse ne requiert pas beaucoup de recherches, les entreprises risquent d’avoir des difficultés à suivre l’évolution du marché.

Cela donne une chance à vos rivaux

Après tout, les clients sont plus enclins à visiter les entreprises qui leur offrent une expérience personnalisée. Par précaution, vous avez recours au marketing de masse auprès du plus grand nombre d’individus possible.

Même si ces difficultés sont importantes, elles ne doivent pas vous dissuader de poursuivre le marketing de masse. Après tout, c’est une question de goûts. Chaque entreprise a son propre style de marketing.