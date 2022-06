7 astuces pour créer un bon contenu marketing

Le contenu est l’élément le plus important d’un site web. Il joue deux rôles indispensables pour garantir son efficacité. Tout d’abord, le contenu est essentiel pour le référencement SEO de votre site. Puis, la rédaction de contenu, c’est également votre façon de communiquer avec votre audience. Pour remplir ces rôles, le contenu de votre site doit être adapté et pertinent. Voici alors des astuces pour vous aider à rédiger un bon contenu marketing pour votre site.

1- Respectez les règles de la rédaction web

Il est plus judicieux d’offrir aux lecteurs ce qu’ils recherchent tout en respectant les règles de la rédaction sur le web. Tout commence par l’utilisation des mots clés stratégiques. Ensuite, il faut respecter la structuration afin que les moteurs de recherche puissent identifier facilement votre site. Cette astuce est fondamentale pour le référencement naturel de votre site. Cela permet de bien positionner votre site web et de le rendre visible.

2- Diversifiez les sujets de chaque page

Sachez que les besoins et attentes de votre cible varient selon chaque personne. Aussi, il faut diversifier les sujets pour toucher le plus grand nombre de clients possible. Donnez-leur envie d’en lire davantage et toujours plus. Pour ce faire, il faut segmenter vos contenus. Diversifiez les sujets de vos articles, mais pour bien organiser vos contenus, tâchez de consacrer chaque sujet à une page spécifique. Il faut éviter de tout mélanger, car les visiteurs pourront s’y perdre et se lasser facilement.

3- Répondez aux questions les plus fréquemment posées par vos clients

Un bon contenu marketing doit être en mesure de répondre aux questions des internautes. Il doit répondre à leurs inquiétudes, leurs préoccupations et leurs attentes. Vous pouvez répondre à ces questions de différentes manières. Soit par la rédaction d’articles de blog, soit en répondant directement sur le site, soit sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, vous pouvez aussi mettre une FAQ sur le site. Mettez des réponses déjà préconçues afin de répondre aux questions des clients les plus fréquemment posées.

4- Proposez différents types de contenus et de formats

Si un internaute va sur votre site, c’est avant tout pour s’informer. Donc, donnez-lui plusieurs sources d’information. À part votre contenu textuel, vous pouvez aussi lui proposer :

un contenu photographique,

des vidéos,

des supports d’informations à télécharger…

Sachez également que les acheteurs consultent plusieurs formats de contenu avant de prendre leur décision d’achat. Il faut, dans ce cas, varier les formats de vos contenus. Cela permet aussi aux clients d’accéder à vos contenus sur n’importe quel support.

5- Démarquez-vous de vos concurrents

Pour avoir un contenu de qualité et attirant pour votre site, il faut analyser votre concurrence. Cela vous permettra d’identifier les techniques et les tendances. Cependant, cela vous permet aussi de vous démarquer et de donner une touche particulière à vos contenus. Donc, soyez créatif et unique afin de vous démarquer et de satisfaire vos visiteurs en même temps. Par ailleurs, pour attirer et captiver vos cibles, le visuel est également à prendre en compte. Sortez des standards et osez faire quelque chose de différent.

6- Primez sur l’information de qualité

Si les visiteurs vont sur votre site, ce n’est pas toujours pour acheter vos produits. Certains sont là pour s’informer. Donc, évitez de toujours imposer des promotions à vos visiteurs. Il faut privilégier les informations, car votre cible ne veut pas de publicité, il souhaite que vous répondiez à ses questions et problématiques. Sur ce, proposez des informations de qualité, pertinentes et intéressantes.

7- Régulez la fréquence de vos publications

La fréquence des publications est également un élément important dans votre stratégie de marketing digital. Il ne faut publier ni trop souvent ni trop rarement. Si vous publiez beaucoup de choses en même temps, vos cibles se lasseront plus facilement. Si au contraire, vous n’êtes actifs que très rarement, vos visiteurs vont vous oublier et se tourneront vers vos concurrents.

Pour conclure, la création de contenu marketing sur le web demande une grande réflexion. Pour vous aider à mieux comprendre et à proposer une meilleure expérience, mettez-vous à la place de vos cibles. Demandez-vous ce que vous aurez aimé voir si vous étiez à leur place. Et si besoin, engagez des professionnels de la rédaction web pour améliorer la visibilité de votre site web.