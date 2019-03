Spotify continue le développement des activités de création de podcasts

Ancêtre du web, le podcast est aujourd’hui un média en fort développement, avec depuis 2018 de nombreux investissements de la part de sociétés d’édition de contenus mais également la création de structures dédiées à la création et l’animation exclusive de podcasts.

Spotify vient d’annoncer l’achat d’une nouvelle société, un véritable studio de podcasts appelé “Parcast”. L’aspect financier n’est pas encore connu du grand public, mais le montant doit être important car les précédents rachats de Gimlet Medias et Anchor en début d’années était déjà conséquent.

Les podcasts produits par le studio Parcast sont reconnus par de nombreux médias américains pour leur qualité et le succès auprès du grand public. Avec des sujets autour des complots, crimes et faits historiques, le mélange des genres fonctionne bien avec déjà dix huit émissions disponibles et une vingtaine supplémentaires en 2019. Les fans sont nombreux et iront là ou les contenus audio seront publiés

Avec la multiplicité des contenus, ne risquons nous pas d’être vite confrontés à une problématique de sur-représentation du podcast. Fort heureusement, il existe des techniques pour lire plus vite de l’audio, comme le rappelle un précédent article complet à ce sujet.

La création originale de contenus se développe également dans l’audio au travers des podcasts.

Nouvelle guerre sur les contenus audio originaux menée par Spotify

Le nerf de la guerre entre les différents acteurs du streaming en ligne (Spotify, Apple Music, Amazon, Google et bien sûr Deezer pour la France) ne réside plus dans la proposition du catalogue de musique le plus large possible, chose que toutes les solutions proposent désormais à leurs clients, mais bien dans l’ajout de contenus inédits qui permettent de fidéliser les abonnements. Pour créer de la récurrence il faut sortir de la norme et chercher à se différencier à tout prix.

La liste des émissions du studio Parcast Podcast : Female Criminals, Unexpliined Mysteries et Unsolved Murders. Il est intéressant de voir que Spotify avec cette acquisition souhaite devenir une plateforme audio mondiale et non un catalogue d’artistes musicaux. Une évolution du secteur du streaming est en cours et promet d’être intéressante dans la création de contenus audio originaux.

Il sera intéressant de suivre l’évolution du secteur avec cette annonce de Spotify. Notamment du côté d’Amazon qui a bien gardé la segmentation audiobooks et est un grand annonceur publicitaire de l’univers des podcasts. Le service Audible achète beaucoup de publicités. Dans un prochain article nous essayerons de développer les différentes sources de revenus pub possibles pour un podcast.