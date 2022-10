Comment choisir son équipement manutention ?

Le matériel de manutention sert à accompagner les divers travaux d’usine, portuaires ou ferroviaires. Bien le choisir est très essentiel pour un travail bien accompli, mais aussi pour éviter les risques de chutes lors du travail. Ci-dessous les dispositions dont on ne peut se passer pour l’achat du matériel de manutention de qualité.

La nature et le volume des objets à manipuler

Le matériel de manutention doit être choisi en fonction du rôle qu’il joue, mais aussi du cadre où il est utilisé. Les capacités des instruments de manutention sont toujours inscrites sur les documents ou étiquettes lors de l’achat. À vous maintenant de déterminer le volume et le rôle des objets à manier. Pour vous faciliter la tâche, de nombreux équipements possèdent un système qui pèse automatiquement les charges lors du travail. En dernier ressort, commandez ou louez votre équipement de manutention auprès d’entreprises assez connues pour une meilleure sécurité.

Les différents matériels de manutention et leurs usages

Le transpalette électrique : Il permet de transporter des palettes. Il est très flexible et peut déplacer jusqu’à 1500 Kg. Très malléable, il peut être utilisé jusqu’à 4 km/h. Le gerbeur électrique : Il permet d’effectuer les travaux de décharge et de rangement en hauteur. Il transporte jusqu’à 1 tonne sans embarras. Le chariot télescopique : C’est un engin multiusage. Il est utilisé dans les travaux de construction et agricoles pour le transport d’équipements plus lourds. Le diable : Il transporte des caisses ou colis en toute sécurité, jusqu’à 200 kg. Il est robuste et léger, ce qui vous permet de le manipuler sans encombre.