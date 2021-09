Pour limiter la marge de négociation et vendre dans les meilleures conditions, il est important de faire une bonne estimation de son bien immobilier. C’est une étape essentielle dans le processus de vente d’un bien immobilier.

Effectivement, le critère qui va déclencher la vente est bien entendu, le prix. Donc, pour l’évaluer de façon sûre et juste, l’agent immobilier se base sur plusieurs critères, notamment les qualités et les défauts de votre logement, sa localisation et son état général. Ainsi, l’appréciation du professionnel peut parfois être bien en dessous de la vôtre, puisqu’en tant que propriétaire, on a également tendance à comptabiliser le côté “affectif” de son logement. Alors, quelles sont les méthodes d’évaluation ? Est-il intéressant de faire appel à un professionnel pour réaliser l’estimation immobilière de son bien ? Découvrons !

Méthode d’évaluation

Afin de déterminer le bon prix de votre bien immobilier, l’agent immobilier réalise une étude complète de votre logement en le comparant avec les autres biens similaires disponibles sur le marché, que ce soit dans votre quartier ou dans votre ville. En général, l’agent réalise son étude comparative en sélectionnant des biens immobiliers qui ont récemment trouvé des preneurs.

Pour une meilleure estimation immobilière, le professionnel commence par le prix moyen / m² et le module par les caractéristiques de votre bien, à savoir :

L’état général ;

La répartition des pièces ;

L’étage ;

Les superficies ;

Les qualités ;

Les défauts ;

Les équipements, etc.

Une surcote de +5% à + 20% peut être entraînée par un étage élevé, une vue dégagée, un jardin, etc. Tandis qu’un défaut peut entraîner une décote de -5% à -20 %, selon l’importance de ce défaut.

Pourquoi faire estimer son bien immobilier ?

Avec l’ère du web, les informations sont à la portée de tous, ce qui fait qu’aujourd’hui, les acheteurs sont bien mieux informés. Les experts affirment que les clients ne feront même pas l’effort de se déplacer pour une visite de votre logement si votre prix est 5 % au-dessus de la moyenne du marché.

L’époque où les acheteurs n’avaient pas le temps à la réflexion est terminée. Aujourd’hui, les crédits bancaires sont plus compliqués, les acheteurs solvables ne sont plus aussi nombreux et les offres sont beaucoup plus importantes. Donc, pour réussir à décrocher la vente, il faut que votre offre soit vraiment attirante.

Une fois le bien mis en vente, sachez que vous risquez de ne jamais vendre au prix souhaité, au fur et à mesure que le temps passe. Effectivement, si votre annonce reste trop longtemps en ligne (ou en vitrine), les éventuels acheteurs se montreront plus méfiants : ils estiment que votre bien présente un défaut majeur.

Le premier réflexe des vendeurs qui se retrouvent dans une situation pareille a tendance à aggraver les choses. En effet, après de longs mois sans offres, les vendeurs font baisser leur prix, ce qui va confirmer les doutes des acheteurs méfiants. Ainsi, une estimation immobilière notaire, exacte et objective, vous permet d’éviter ce genre de problème.

Des garanties d’estimation

Vous pouvez facilement trouver une agence immobilière pour une estimation gratuite ou encore une estimation “assurée”. Si vous signez un mandat avec le prix désigné par le professionnel et que votre logement n’a pas été vendu à temps, ce dernier va vous indemniser.

Une estimation immobilière gratuite et immédiate est également avantageuse pour le nouvel acquéreur. Effectivement, si l’acheteur se retrouve contraint à revendre son bien (à cause d’une mutation au travail, par exemple, ou une maladie), au cours des deux premières années, l’agent immobilier l’assure également contre les moins-values.

Mais attention, ce ne sont pas des obligations ! C’est-à-dire que chaque agence immobilière propose des garanties et des tarifs différents. Il convient donc de bien se renseigner avant de se lancer, notamment en termes de plafond d’indemnisation.

Comment fixer le prix de mon logement ?

Pour connaître le prix exact (ou du moins, le plus correct) de votre logement, vous devez vous baser sur plusieurs critères :

Consultez les annonces immobilières de votre région ;

Renseignez-vous sur les importants projets à venir dans votre ville ;

Déterminez la situation économique de votre ville.

Appuyez-vous, par la suite, sur les caractéristiques de votre logement en tenant compte de ses défauts et de ses qualités. Vous pouvez utiliser des simulateurs en ligne pour vous faciliter la tâche.