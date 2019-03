Le rappeur Drake investit dans une startup eSport

Le monde des jeux en ligne attire un public toujours plus grand, après le succès de Fortnite avec des millions de dollars de cashprize et des compétitions toujours plus grande, le rappeur Drake bien connu pour ses musiques entraînantes et son énergie débordante, jette son dévolue avec d’autres investisseurs sur une startup spécialisée dans l’e-sport : PLAYERS’ LOUNGE.

Le business de cette entreprise est de proposer aux joueurs de jouer en ligne contre d’autres joueurs en échange d’argent. Des combats sont organisés entre des joueurs de niveaux similaires et plateformes (XboX, Playstation, Ordinateur etc…) et le vainqueur remporte la mise. Les jeux peuvent se dérouler en ligne ou en physique, et les gains sont multiples dont même des lots. On peut ainsi imaginer un éditeur de jeux vidéos faire la promotion de son nouveau produit à la communauté PLAYERS’ LOUNGE en échange de gains in-game ou dans le monde réel.

Un ensemble de business angels issu de la Silicon Valley a fait pencher la balance en ajoutant dans ses rangs la star mondiale de la chanson. On retrouve notamment Marissa Mayer, l’ancienne CEO de Yahoo (passée chez Google avant). Dire qu’on imaginait dans un précédent article que les jeux en ligne allaient arriver aux Jeux Olympiques, on en demandait pas tant ! Près de trois millions de dollars ont été levés en financement par l’entreprise qui existe depuis 5 ans. Le premier jeu disponible était FIFA avec des tournois en conditions réels à New York dans des bars.

Avec cette startup, le monde du jeux vidéo passe vraiment du côté du business avec une prise en compte de l’argent qui transite et qui repars également du côté des joueurs. Il y a fort à parier que les prix vont augmenter et déjà les chiffres affichés par la plateforme font rêver. Des dizaines de milliers de parties ont déjà été jouées, avec des mises entre quelques dollars et plusieurs dizaines. Leur business model est de récupérer 10 % des sommes mises en jeu. On peut imaginer qu’un jour il sera possible d’être spectateur des parties comme sur Twitch et ensuite de parier sur la victoire de tel ou tel joueur.

Bref, longue vie au nouvel investissement quelque peu différent de ce que l’on peut connaître du rappeur Drake.