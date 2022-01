Quel opérateur a la meilleure offre en fibre optique ?

Lorsque vous souhaitez être raccordé à la fibre, il faut faire un choix entre les différents opérateurs de téléphonie présents sur le marché. Après l’Adsl, une nouvelle technologie dans les connexions internet arrive : la fibre FTTH , de l’anglais : Fiber to the home qui signifie : Fibre optique jusqu’au domicile.

Une offre qui s’adapte selon vos besoins

Avant tout, il faut savoir si votre logement ou votre local professionnel est éligible à une telle offre. Chaque opérateur propose sur leur site internet des tests d’éligibilité : en renseignant votre adresse précisément ou un numéro de ligne fixe, vous pouvez savoir si vous êtes éligible ou non. Le réseau de la fibre s’étend progressivement et si votre logement n’est pas éligible à la fibre, il peut le devenir très vite, selon l’avancement des chantiers entrepris partout en France. Certains territoires en zone rurale ne sont toujours pas raccordés à ce réseau. Le test reste la meilleure solution pour savoir quelle est la technologie raccordée à votre box et la puissance de ce débit.

Par rapport à la connexion Adsl, dont la vitesse de débit est de 2 Mbit/s, la fibre, dont le débit minimum est fixé à 100 Mbit/s, offre l’avantage indéniable de la vitesse du flux internet et souvent grâce à un répétiteur Wi-fi, l’améliorant en circulant au sein même de votre logement. Le débit moyen constaté chez ces opérateurs est de 500 Mbit/s.

Qui sont les fournisseurs ?

Les abonnements à la fibre sont commercialisés par les quatre principaux opérateurs télécom: Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free.

Orange est le principal opérateur internet en France. Il propose la fibre avec son offre ” Livebox” et “Livebox Up” et avec sa marque internet : “SOSH”.

SFR propose la fibre avec sa ” SFR Box” et décline cette offre avec sa marque internet : “RED by SFR”.

Bouygues Télécom avec sa ” Bbox”.

Free avec sa “Freebox Révolution, Pop ou Delta”.

Comparatif des différentes offres

Orange propose 2 offres : “LiveBox” à 22,99 € /mois avec un engagement de 12 mois puis à 41,99€/ mois pour un débit jusqu’à 400 Mbit/s, TV d’Orange et appels illimités vers les fixes. “LiveBox Up” à 30,99 €/mois avec un engagement de 12 mois puis à 49,99€ /mois pour un débit jusqu’à 2 Gbit/s, TV d’Orange, appels illimités vers les fixes et mobile en France ainsi que vers plusieurs destinations et Service Maison connectée. Concernant sa marque low cost, SOSH propose une seule offre à 19,99 € /mois sans engagement pour un débit jusqu’à 300 Mbit/s, décodeur TV sur demande et appels illimités vers les fixes.

SFR commercialise également 2 offres : “SFR Box 7” à 16 € /mois avec un engagement de 12 mois puis à 38€ /mois pour un débit jusqu’à 500 Mbit/s, TV avec 160 chaînes incluses et appels illimités vers les fixes en France et vers plusieurs destinations. “SFR Box 8” à 26 € / mois avec un engagement de 12 mois puis à 45€ /mois pour un débit jusqu’à 1 Gbit/s, TV avec 160 chaînes incluses, appels illimités vers les fixes et assistant vocal. Concernant sa marque low cost, RED propose une seule offre à 25 € /mois sans engagement pour un débit jusqu’à 1 Gbit/s, décodeur TV sur demande et appels illimités vers les fixes en France et vers plusieurs destinations.

Bouygues Télécom compte 3 offres pour la fibre : “BBox Fit” à 15,99 € /mois avec un engagement de 12 mois puis à 29,99 € /mois pour un débit jusqu’à 500 Mbit/s et appels illimités vers les fixes en France et vers plusieurs destinations. “BBox Must” à 22,99 € /mois avec un engagement de 12 mois puis à 39,99 € /mois pour un débit jusqu’à 1 Gbit/s, TV avec 180 chaînes incluses et appels illimités vers les fixes et mobiles en France et vers plusieurs destinations. “BBox Ultym” à 28,99 € /mois avec un engagement de 12 mois puis à 46,99 € /mois pour un débit jusqu’à 2 Gbit/s, TV avec 180 chaînes incluses et appels illimités vers les fixes et mobiles en France et vers plusieurs destinations et des avantages découvertes sur des options.

Free décline la fibre en 4 offres : “Freebox Mini 4K” à 15,99 € /mois avec un engagement de 12 mois puis à 34,99 € /mois pour un débit jusqu’à 1 Gbit/s, Tv avec 220 chaînes et appels illimités vers les fixes en France et vers plusieurs destinations. “Freebox Révolution” à 19,99 € /mois avec un engagement de 12 mois puis à 44,99 € /mois pour un débit jusqu’à 1 Gbit/s, Tv avec 280 chaînes incluses avec TV by Canal inclus et appels illimités vers les fixes et mobiles en France et vers plusieurs destinations. “Freebox Pop” à 29,99 € /mois avec un engagement de 12 mois puis à 39,99 € /mois pour un débit jusqu’à 5 Gbit/s, Tv avec 220 chaînes incluses et appels illimités vers les fixes et mobiles en France et vers plusieurs destinations. “Freebox Delta” à 39,99 € /mois avec un engagement de 12 mois puis à 49,99 € /mois pour un débit jusqu’à 8 Gbit/s, Tv avec 280 chaînes incluses et TV by Canal et Prime vidéo inclus et appels illimités vers les fixes et mobiles en France et vers plusieurs destinations.

Lors de votre choix, pensez également à voir les conditions de résiliation, surtout lors de la période d’engagement, des frais sont souvent à prévoir.

Selon nPerf, si l’on se réfère uniquement au débit descendant, Free offre le meilleur débit avec une moyenne de 534 Mbit/s devant SFR, Bouygues Télécom et Orange. Cependant, en prenant en compte les autres critères, débit montant et latence, Orange arrive en tête devant Free, Bouygues Télécom et SFR.

Quant à dire quel opérateur à la meilleure offre commerciale, il s’agit là d’un choix propre à chacun, selon le budget que vous souhaitez et pouvez mettre, même si la différence est souvent de quelques euros et selon vos besoins et vos préférences, notamment entre les différents débits proposés et la télévision avec les bouquets inclus ou en option.