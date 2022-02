Entretien moteur : Comment choisir le bon filtre à air ?

Les filtres à air sont disponibles sur le marché sous différentes formes, tailles, types et qualité. Quelle que soit l’application que vous souhaitez en faire, leur rôle est d’éliminer les contaminants de l’air. Pour entretenir votre moteur efficacement vous devez choisir le filtre à air qui lui correspond.

Choisir le filtre à air selon la taille, le débit et la chute de pression

La taille est un élément essentiel pour un filtre à air. En fonction de ce paramètre, on en distingue deux catégories. Tout d’abord les filtres à usage universel capables d’éliminer des particules dont la taille est comprise entre 5 et 40 microns. En plus des modèles considérés comme standards, vous trouverez des filtres capables d’éliminer des particules inférieures à 1 micron. Ces derniers sont notamment destinés aux industries pharmaceutique et agroalimentaire. Pour en savoir plus cliquez ici. Le débit et la chute de pression sont étroitement liés à la taille. Déterminez la perte de charge maximale tolérable pour connaître la taille idéale. À l’achat évitez des filtres présentant des chutes de pression supérieures à 5 psi.

Prendre en compte la température et les normes écologiques en vigueur

Vous devez maîtriser la température à laquelle votre filtre à air fonctionnera. Si votre moteur nécessite de hautes performances, certains filtres produisent des températures supérieures à 450°C. En ce qui concerne les normes environnementales, les filtres à air sont soumis à la norme ISO 8573. Celle-ci établit les classes de pureté de l’air et les informations sur les polluants regroupés en polluants gazeux et microbiologiques.