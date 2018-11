En route vers Black Friday : le plein d’économies sur internet

A l’approche des fêtes de Noël et plus exactement de Thanksgiving aux Etats-Unis, une nouvelle tradition est bien ancrée aujourd’hui en plus de voir sa famille et ses amis : c’est la ruée vers les bonnes affaires avec le Blackfriday. Mais pas seulement dans les magasins puisque l’on retrouve une floppée d’offres alléchantes également sur la toile. Internet devient un vrai paradis pour ceux qui souhaitent faire de bonnes affaires ; vive les codes promos.

En bon geek que je suis et à force de me passionner pour les nouvelles technologies, je surveille avec attention les sites spécialisés et ma boîte email à l’approche du Black Friday commence à se remplir de belles choses. De nombreux guides d’achats fleurissent sur le web pour vous aider à trouver les meilleures réductions possibles : un seul objectif, trouver les deals les plus avantageux.

Les meilleures réductions sont sur les produits high tech

Avec des records de ventes qui se comptent en milliards d’euros, les e-commerçants savent capitaliser sur ces quelques jours avant la grosse période de dépenses de Noël. Chaque année, on observe des records entre 15 et jusqu’à 30% d’augmentation des budgets. Les listes de cadeaux comptent notamment le renouvellement des objets technologiques et il faut profiter de la période pour faire de bonnes affaires car le panier moyen est élevé sur ces produits.

La période du « Vendredi Noir » sourit aux amateurs de high tech qui souhaitent mettre à jour leur matériel informatique avec de nouveaux ordinateurs, enceintes ou smartphones flambants neufs. Les codes avantages existent, je vous propose ainsi de voir les meilleures réductions ebay ici. Le neuf affiche les meilleurs résultats, mais attendez de voir après les fêtes toutes les reventes de cadeaux reçus en double ou qui n’intéressent pas et les bons deals vont continuer.

La plateforme e-commerce Ebay s’adresse aux professionnels comme aux particuliers pour acheter ou pour vendre des produits avec plusieurs modèles d’affaires : achat immédiat, faire une offre ou un système d’enchères qui est dans l’ADN de la plateforme.

Quel va être le produit high tech en tête des ventes cette année ?

Les assistants vocaux vont certainement remporter le palmarès des ventes sur internet pour la fin d’année. Amazon va profiter du Black Friday et du Cyber Monday qui arrive ensuite pour imposer la collection des dispositifs Alexa qui se sont déjà vendus en millions cette année et dont les prix demeurent toujours autant accessibles.

Les autres constructeurs comme Google et Apple restent dans la course, mais l’e-commerce n’est pas forcément leur force à l’inverse d’Amazon qui peut capitaliser sur les habitudes d’achat de ses clients pour leur proposer les fonctionnalités innovantes de ses propres produits de la gamme d’assistant vocal. Avec des rabais importants et autres coupons promotionnels, les incitations vont être nombreuses pour les acheteurs de s’en équiper.

Conclusion : bien se préparer pour trouver les codes promotionnels

Vous l’avez compris, le fun dans le Black Friday commence par planifier ce jour tant attendu des acheteurs addicts. Savoir ce qui sera vendu, à quelle date et dans quel magasin est essentiel pour bien se préparer. Construisez votre shopping liste catégories et avec des priorités car vous n’arrivez peut-être pas à temps pour tout acheter.

Pour affronter le champs de bataille des magasins lors des périodes de bonnes affaires, suivez la presse en ligne et abonnez-vous aux newsletter de vos e-commerçant favoris : Ebay, Amazon… 1,2,3… Achetez !