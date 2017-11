Apprendre la guitare avec une application iphone

En cette période d’été, quoi de plus classe que de savoir jouer quelques notes de guitare autour d’un grand feu sur une plage paradisiaque ? L’arrivée de l’iPhone a permis à un ensemble de services musicaux de se développer pour écouter de la musique, mais aussi de donner des cours pour apprendre à jouer d’un instrument. Ainsi je vous propose de découvrir une application iPhone qui donne des cours de guitare : http://www.coachguitar.com est disponible sur iTunes. Les cours ne sont pas théoriques, c’est une méthode d’apprentissage à l’aide de vidéos et animations du manche de la guitare.

Le concept est très simple, vous choisissez la chanson que vous rêvez de savoir jouer depuis des années et finies les migraines causées par les tablatures, CoachGuitar vous apprends simplement à jouer les morceaux sur votre guitare. Il ne vous reste plus qu’à acheter l’instrument. L’emplacement des doigts se distingue par des couleurs sur le manche, de même pour les accords et concernant le rythme, vous le connaissez déjà puisque ce sont vos chansons préférées !

Cette nouvelle méthode de guitare pour apprendre à jouer de la méthode tout en vous amusant ne nécessite que vous smartphone Apple, et l’instrument que vous possédez sans doute déjà. A vous de devenir ensuite l’ambianceur des feux sur les plages à sable blanc. Si vous avez des retours sur cette application, n’hésitez pas à laisser un message dans les commentaires pour motiver de futurs virtuoses.