Comment perdre du poids sans changer son alimentation ?

Vouloir maigrir avant d’enfiler son maillot de bain pour l’été est une des préoccupations principales d’un bon nombre de personnes lorsque les beaux jours arrivent. Cependant, rares sont ceux qui ont envie de modifier leurs habitudes alimentaires, surtout à la période des mojitos et des barbecues. Bien entendu, il existe toujours des petites astuces efficaces si vous ne souhaitez perdre que quelques kilos. Si vous êtes en surpoids, il faut vous tourner vers un nutritionniste.

Le sport, votre meilleur allié pour perdre quelques kilos

Pour perdre du poids, aucun secret n’existe, il faut être en déficit calorique. Cela signifie que les calories que vous dépensez doivent être supérieures à celles que vous ingérez. La meilleure manière pour être en déficit, c’est de faire du sport régulièrement. Plus vous dépenserez des calories, plus vous pourrez manger. C’est mathématique.

Certains sports permettent de brûler plus de calories que d’autres. C’est le cas de la natation, par exemple. Vous n’êtes pas obligé d’aller courir trois heures, au quotidien, mais rien que de marcher une heure à un rythme rapide, chaque jour permet d’augmenter votre métabolisme. Si vous maigrissez pour la belle saison, il sera bien plus simple de se mettre au sport qu’en plein hiver, surtout si vous optez pour une activité aquatique.

Sachez que le sport peut être trompeur au niveau de la perte de poids. En effet, le muscle est plus lourd que la graisse, mais prend moins de place. Cela signifie que si vous misez tout sur une activité sportive, vous devez impérativement mesurer les endroits stratégiques avec un mètre. Il s’agit principalement de la taille, des cuisses et du ventre.

Des cures détox ponctuelles favorisent la perte de poids

Si vous ne voulez pas changer votre alimentation, vous pouvez toutefois y ajouter quelques habitudes. Faire une cure détoxifiante aide à éliminer les impuretés, notamment au niveau du foie, qui est le premier à subir les excès. Des cures, il en existe un grand nombre. Sans prendre de complément alimentaire, vous pouvez, tous les matins, boire du concentré d’artichaut ou du jus de citron pur. Retrouvez nos recettes pour maigrir avant l’arrivée de l’été.

Il faut bien entendu boire beaucoup d’eau, encore plus lorsque l’on souhaite perdre du poids. L’eau aide à éliminer les impuretés au niveau de l’estomac, à diluer les acides citriques et favorise le transit. Il est préférable de boire de petites quantités d’eau tout au long de la journée pour rester hydraté que de boire une grande quantité d’un coup, puis de ne rien boire le reste de la journée.

Ne pas changer son alimentation, mais mieux répartir les repas

Si vous ne voulez pas modifier ce que vous mangez, il faut peut-être tout de même modifier les moments auxquels vous les mangez. C’est assez simple. Plutôt que de manger le sucre le matin, prenez-le à 10 et 16 heures. Plutôt que de manger des féculents et des protéines le soir, mangez-les le matin et mangez ce que vous voulez le midi.

Si vous aimez les burgers, au lieu de les acheter au fastfood, faites-les vous-même. Préférez les frites au four à celles de la friteuse, etc. Cela ne signifie pas changer son alimentation, mais cuisiner à partir d’une base plus saine. Vous verrez que vous arriverez à fondre rapidement.

Calculez tout ce que vous mangez

Faites le test, sans modifier vos habitudes alimentaires, calculez les calories que vous mangez au quotidien et voyez si vous mangez trop. Parfois, ce ne sont pas les aliments qu’il faut changer, mais la quantité ingérée.

Si vous ne voulez pas perdre de temps à faire ce type de calcul, comparez avec les recommandations journalières. Vous ne pouvez pas perdre de poids lorsque vous ingérez 3 000 kcal par jour et que vous ne faites rien à côté, ni pour les diminuer, ni pour les perdre avec du sport.