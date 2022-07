Quelles sont les étapes pour acheter un logement neuf ?

Acheter un bien immobilier neuf est une pratique de plus en plus plébiscitée en France. L’idée séduit à cause des nombreux avantages qui accompagnent l’acquisition de ce type de logement. C’est le moyen idéal pour que votre habitation corresponde à vos besoins et aux normes écologiques récentes. De plus, investir dans le neuf permet d’avoir des allègements fiscaux comme vous le verrez ci-dessous.

Déterminer le montant de l’investissement

Lorsque vous souhaitez acheter un logement neuf, vous devez impérativement définir votre budget avant d'entamer vos recherches. Pour cela, vous devez tenir compte de plusieurs paramètres dont le plus important est le prix du bien immobilier que vous souhaitez acquérir. À ce dernier, vous devez ajouter les frais de notaire ou encore le taux d'intérêt du crédit immobilier. Par ailleurs, lorsque vous achetez un bien immobilier neuf, vous bénéficiez d'aides financières diverses provenant de l'État. Une fois que vous avez déterminé votre budget, faites-vous accompagner par un professionnel pour trouver le logement de vos rêves.

Négocier le prêt immobilier et signer le contrat

Après avoir trouvé le bien immobilier neuf qui vous plaît, vous devez signer un contrat de réservation avec le promoteur. Pour sceller cet accord, vous devez effectuer un dépôt de garantie inférieur ou égal à 5 % du prix total du logement. Ensuite, vous avez 45 jours pour négocier et obtenir votre prêt immobilier auprès d’une banque. Une fois ce dernier obtenu, il ne vous reste plus qu’à signer le contrat de vente devant un notaire.