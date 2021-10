Les Français sont friands des maisons individuelles

La maison individuelle avec un garage, un étage, très lumineux, calme et, à moins de dix minutes des transports, c’est le projet rêvé d’un bon nombre de personnes aujourd’hui. Toutes recherchent avant tout la sécurité et un logement parfaitement isolé ou toute la famille pourra s’épanouir en toute quiétude.

La maison individuelle est une valeur sûre

Les Français plébiscitent plus que jamais la maison individuelle comme étant le type d’habitation préféré, vous pourrez avoir quelques idées sur le site habitbois.com. La cuisine ouverte sur le salon est le choix d’une grande majorité de Français. Cette pièce à vivre doit être lumineuse et ouverte sur l’extérieur. Le garage reste l’élément incontournable, vient ensuite la terrasse, la présence d’une cheminée ou d’un poêle. La piscine est aussi très sollicitée. L’idée de devenir propriétaire d’une maison individuelle trotte dans la tête de nombreux Français. Valeur sûre du marché, elle est sans contexte la construction préférée des jeunes actifs, mais également des adultes et des seniors.

Style traditionnel ou contemporain

Intemporelle, la construction traditionnelle préserve le charme et l’authenticité. Les coûts varient selon les régions, les matériaux et les équipements utilisés ainsi que la complexité des travaux. Ils se situent entre 1000 et 2100 euros le m² sans le terrain. La maison contemporaine affiche clairement son caractère moderne et innovant. Les formes sont simples, cubiques ou rectangulaires. Les grandes ouvertures sont incontournables dans ce type de maisons. Avec les prêts immobiliers et l’aide des constructeurs, la maison individuelle reste le projet préféré des Français même si leur budget est limité.