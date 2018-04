Boostez vos ventes avec la création d’une boutique en ligne

Sur l’année 2016-2017, le secteur de l’e-commerce à générer plus de 72 milliards d’euros de chiffre d’affaires . Pour les commerçants, la création d’une boutique en ligne est désormais le meilleur moyen d’étendre leurs activités, d’atteindre une plus large clientèle et surtout d’augmenter leurs ventes. Alors, comment créer une boutique en ligne sur mesure et à moindre coût?

Pourquoi est-il indispensable de créer sa boutique en ligne ?

En tant que commerçant, la vente en ligne s’impose pour vous. En effet, selon les récentes statistiques 2016-2017 de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD), 82,7% des Français achètent sur internet.

De plus, avec la création d’une boutique en ligne, vous avez la possibilité d’atteindre un plus large public. Ce qui est indispensable pour vous donner plus de visibilité et augmenter votre chiffre d’affaires de manière spectaculaire.

La vente en ligne est aujourd’hui le meilleur moyen d’augmenter ses marges de profit. La publicité digitale est nettement moins chère et vous pouvez vendre vos produits partout dans le monde. Si vous souhaitez savoir comment créer votre boutique en ligne, vous pourrez vous adresser à un professionnel.

Hébergez et créez votre site e-commerce sans trop dépenser

Pour les commerçants, il est possible de créer une boutique en ligne très facilement en misant sur les services proposés par un spécialiste des solutions de marketing digital. Au lieu de vous créer un site intégralement, il vous donne les moyens de le faire vous-même.

En l’occurrence à travers un service en ligne qui permet de développer sa plateforme internet en quelques clics seulement. Avec ce type d’outil, vous pourrez créer votre boutique sans dépenser des milliers d’euros et essouffler votre capital.

Qui choisir pour l’hébergement et la création de son site e-commerce ? Il existe une multitude de services pour la création de sites web. Mais pour une meilleure efficacité, vous pouvez par exemple entreprendre la création d'une boutique en ligne gratuite avec Easy Hoster.

La plateforme met à votre disposition une pléthore d’outils pour personnaliser, héberger et sécuriser votre site e-commerce. Ainsi, il vous sera très facile de mettre votre site sur orbite et de gérer l’ensemble de votre activité.