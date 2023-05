Les meilleures applications pour voyager entre amis

Ça fait déjà un moment que vous prévoyez un weekend détente avec vos amis ? Vous cherchez des applications pour vous aider à organiser au mieux votre escapade ? Vous êtes au bon endroit. Afin d’optimiser votre temps et votre énergie, nous vous avons fait une sélection des meilleures applications pour la gestion de votre budget collectif. Cela en ce qui concerne la réservation ainsi que les activités à effectuer une fois sur place. Nous vous proposons également quelques applications qu’il serait intéressant d’avoir une fois sur les lieux pour rendre votre séjour plus agréable.

Applications pour gérer les réservations de vols et de logements

Trouver de bonnes occasions pour réserver à moindre prix est l’étape la plus cruciale de l’organisation d’un voyage. C’est pourquoi, nous vous suggérons 4 applications où vous trouverez à coup sûr les meilleures occasions pour voyager moins cher avec vos amis.

Booking

C’est l’une des applications les plus populaires pour la réservation d’un voyage. Selon votre budget, le nombre de personnes, votre destination et la durée de votre séjour, vous aurez le choix entre plusieurs offres. Vous pouvez réserver dans des hôtels, des motels, chambres d’hôtes des auberges, etc, et cela, à moindre prix. De plus, tous les détails concernant les conditions d’hébergement vous serons transmis pour vous aider à choisir.

Airbnb

Cette application met à votre disposition différents types de logements pour réservation : cabanes, chalet, hôtels, motels, etc. Vous pourrez choisir selon votre budget et vous y trouverez les meilleures occasions pour faire des économies avec toutes les informations utiles à portée de main.

Skyscanner

En envoyant les données relatives à votre localisation, l’application vous propose en temps réel les différents tarifs des billets d’avion. Elle vous permet de comparer les différentes dates de voyages qui vous conviennent avec le même appareil.

TripAdvisor

Comme son logo l’illustre si bien, TripAdvisor garde un œil sur toutes les opportunités de voyages pour vous dégoter les meilleurs bons plans pour une location sur mesure. Vous pouvez également consulter le carnet qui comprend les meilleures adresses et activités à pratiquer que met à votre disposition cette application.

Applications de gestion du budget dans le cadre d’un voyage entre amis

Ce n’est pas toujours évident de gérer l’aspect financier quand on voyage en groupe, heureusement, il existe des applications pour faciliter la tâche. Dans la suite pour organiser sa location de vacances entre amis, nous vous avons fait une sélection de 3 applications qui vous seront très utiles à cet effet.

Tricount

Cette application belge est la référence en matière de gestion d’un budget collectif. Au début, elle a été conçue pour les colocataires, ensuite, elle a été mise à jour et adaptée aux voyages en groupe. Parmi ses avantages :

pas besoin d’inscription ;

accueille 50 participants pour un même tricount ;

fonctionne sans connexion.

Splid

C’est la plus simple des applications de voyage et présente les avantages suivants :

simplicité de l’interface et facilité d’utilisation ;

création de groupe gratuitement ;

fonctionne même en hors connexion.

Splitwise

Principale concurrente de Tricount, l’application américaine splitwise présente les points positifs suivants :

orientée vers un usage plus professionnel ;

sa version premium est la meilleure du marché ;

option de conversion des devises ;

fonctionnalité de scan des reçus ;

pas de publicité.

Applications à télécharger avant de partir en voyage

Voici quelques applications qui pourront vous être utiles une fois sur les lieux.

WiFi Map

L’application détecte automatiquement les réseaux Wifi aux alentours (pas moins de 50 millions de bornes sont classées), et vous donne leurs mots de passe. Cette dernière est disponible à l’international, grâce à elle vous pouvez naviguer sur le web où que vous soyez. Son utilisation est gratuite, illimité et votre IP sera protégé, vous garantissant ainsi une confidentialité infaillible.

Maps.me

Avec Maps.me, vous êtes sûr de ne plus jamais vous perdre. En effet, pour éviter de vous emmêler les pinceaux et de perdre votre chemin, notamment si vous n’avez pas de connexion internet, ne manquez pas de télécharger maps.me. C’est un GPS qui fonctionne en hors connexion, avec une mise à jour régulière qui met à votre disposition des cartes téléchargeables en fonction de votre destination.

Sygic

En utilisant la technologie GPS, cette application met à votre disposition des guides de villes que vous pouvez télécharger et qui répertorie aussi les meilleures croisières Ponant :