Quel budget prévoir pour acheter un appartement neuf à Vertou ?

En Loire-Atlantique, vous pouvez acheter rapidement un appartement neuf. Que ce soit pour une résidence principale ou pour profiter d’un investissement locatif intéressant, vous pourrez vous tourner vers un promoteur. Du côté de Vertou, plusieurs logements avec une terrasse, un balcon ou un jardin vous tendent les bras. N’hésitez pas à vous rendre sur le site www.batinantes.fr pour en savoir un peu plus concernant ces ventes.

Une adresse d’exception pour ces logements

Grâce à cette résidence intimiste, vous pourrez vous prélasser puisque les appartements sont parfaitement aménagés. Ce sont 23 logements qui sont disponibles et certains sont en vente. Il faudra bien sûr contacter le promoteur immobilier pour savoir si la configuration répond ou non à vos attentes.

Vous avez des demeures de deux à cinq pièces, cela correspond à moins de 111 mètres carrés.

Les prix démarrent à 239 000 euros, ils auront tendance à prendre de l’ampleur en fonction de la superficie.

Cette ville est prisée puisque vous avez une taille humaine et vous serez à proximité de Nantes, cette commune est renommée pour son dynamisme. Vous aurez le périphérique, les autoroutes et le RER pour faciliter vos déplacements. Les habitants sont idéalement situés pour profiter du shopping et de quelques activités.

Dans l’agglomération nantaise, Vertou est l’une des villes les plus sympathiques, elle offre notamment des possibilités immobilières assez importantes. La situation géographique est donc stratégique notamment pour les investissements locatifs. Cet appartement neuf est forcément en parfait état et il répond à toutes les normes en vigueur, notamment celles en lien avec l’environnement. N’hésitez pas à vous renseigner, vous pourrez profiter de plusieurs modes de financement comme le prêt à taux zéro. Pour l’investissement locatif, optez aussi pour le dispositif de défiscalisation Pinel qui est très connu et il offre de nombreuses opportunités par rapport aux revenus supplémentaires et aux réductions fiscales.