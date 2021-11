En marketing, plusieurs possibilités différentes se présentent à l’entreprise afin de pouvoir choisir les segments qui lui présentent des attributs intéressants. Celles-ci sont appelées “les stratégies de ciblage”.

Cibler des profils de consommateurs types et potentiels enclins à acheter l’offre de produit ou de service que propose l’entreprise est essentiel comme pour toute organisation. Un bon ciblage est capable de garantir que l’offre trouvera sa place sur le marché à l’entreprise .

Qu’est-ce que le ciblage ?

Un ciblage consiste à faire un choix par rapport à tous les segments du marché qui existent où l’entreprise est capable de répondre, grâce à ses produits ou services qu’elle commercialise, à un consommateur qui a exprimé ses attentes vis-à-vis de son offre.

Le ciblage fait partie de la démarche stratégique de l’entreprise et en représente l’avant dernière étape qui s’effectue avant de définir son positionnement et après la segmentation du marché. En effet, il s’agit de repérer certains groupes de consommateurs qui ont eu une forte affinité envers un produit et de ses variations par rapport aux offres des produits concurrents.

Les différentes stratégies de ciblage

Il existe plusieurs variations de stratégies selon leur adéquation à un secteur spécifique par rapport à un autre. Effectivement, le produit doit parfois être spécifié selon chaque client. Par contre, l’entreprise n’a pas de grands intérêts lorsqu’il s’agit de la grande consommation pour différencier ses produits car cette catégorie de produits dédiés à un large marché à la fois pourrait s’avérer être banale.

Les stratégies de ciblages que l’on utilise souvent en ce moment sont listées par types comme suit :

le marketing différencié signifie que l’entreprise définit la politique marketing qui convient à chaque segment de produit ou gamme de produits qu’elle conçoit ;

signifie que l’entreprise définit la politique marketing qui convient à chaque segment de produit ou gamme de produits qu’elle conçoit ; le marketing adapté consiste à concevoir le produit ou le service pour chaque client, c’est une stratégie beaucoup plus développée dans le secteur bancaire ;

consiste à concevoir le produit ou le service pour chaque client, c’est une stratégie beaucoup plus développée dans le secteur bancaire ; le marketing concentré (ou stratégie de créneau ou de niche) signifie que l’entreprise concentre ses efforts sur un seul segment, elle permet une meilleure connaissance de ses besoins ;

(ou stratégie de créneau ou de niche) signifie que l’entreprise concentre ses efforts sur un seul segment, elle permet une meilleure connaissance de ses besoins ; le marketing indifférencié signifie qu’un seul produit est proposé à tous les acheteurs potentiels. L’entreprise adopte une démarche globale destinée à l’ensemble des segments.

Comment concevoir sa stratégie de ciblage en marketing ?

Les objectifs du ciblage sont divers. Le ciblage permet de définir les différents segments de marché que l’entreprise souhaite atteindre et l’aide à orienter sa stratégie marketing pour une approche plus saine.

Un faible potentiel de rentabilité ne présente aucun intérêt pour une entreprise, ainsi, la mise en place d’une approche de ciblage efficace va éviter tout risque de commercialisation à faible retour et qui ne permet aucune évolution. Le ciblage permet à l’entreprise de se focaliser sur des profils types de clientèle à cibler, l’entreprise va donc être en mesure de concentrer et de déployer ses ressources et ses efforts en fonction des attentes et espérances exprimées par les segments choisis.

Comment procéder à la segmentation des clients cibles ?

Afin de bien déterminer le/les segment(s) cibles qui répondent aux objectifs de l’entreprise, il est impératif d’étudier certains paramètres qui mettront au clair les différentes étapes que va suivre l’entreprise. Il est nécessaire de reconnaître les attraits du segment à cibler, la taille de ce segment et la rentabilité qui va en suivre, il faut évidemment qu’elle soit suffisante.

Évaluer la concurrence représente en effet un aspect à prendre en compte à cause de son importance. D’autres acteurs qui présentent des produits similaires à l’entreprise en question et qui est positionnée dans un même segment de marché sont plusieurs et dont le nombre doit être étudié et bien défini.

Il est aussi important pour l’entreprise d’étudier et d’évaluer le marché fournisseur d’autre part. Le nombre de fournisseurs doit être suffisant pour répondre à la demande de l’entreprise. Les fournisseurs en concurrence doivent également être pris en considération afin de permettre un certain profit des coûts de production, un coût de production doit toujours être fiable relativement.

L’entrée sur le marché du segment souhaité est déterminée par “le coût à l’entrée”. Il faut avant tout savoir si celui-ci nécessite un investissement financier assez conséquent ou bien un investissement léger pour l’entreprise et qu’elle pourra prendre en charge…L’entreprise sera capable de déterminer les segments marché qu’elle va cibler en fonction de l’étude et l’évaluation de tous ces paramètres.