Artisans : et si vous proposiez la réalité augmentée à vos clients ?

Lorsque l’on souhaite faire des travaux, le plus difficile est souvent de se projeter. En tant qu’artisan, c’est une qualité dont vous disposez, cependant, ce n’est pas toujours le cas de vos clients. C’est pourquoi, le numérique peut aider ces derniers. Comment ? Grâce à la réalité augmentée (voire même la réalité virtuelle). Des entreprises, comme Urbasee proposent par exemple de découvrir le résultat de la pose de menuiserie par réalité augmentée (vous pouvez découvrir cela sur https://urbasee.com/menuiserie/). Découvrons ensemble comment le numérique peut bouleverser vos acquisitions de chantiers.

La réalité augmentée et le numérique au service des chantiers

Avant toute chose, il est important de présenter ce qu’est la réalité augmentée. Pour être simple, cela permet de se projeter dans le futur (dans notre cas précis, sinon elle permet d’ajouter tout genre de choses dans un environnement réel). Grâce à la réalité augmentée, vous pouvez montrer le résultat final des travaux à votre client… Voire même plusieurs ! Ainsi, il est facilement possible d’ajouter des éléments au décor qui vous entoure : si vous devez poser une véranda ou même une charpente vous pouvez voir immédiatement le résultat ! Bien entendu, cela ne s’arrêter pas à la menuiserie… Tous les corps de métiers sont concernés !

Il est même possible d’aller un peu plus loin en proposant de la réalité virtuelle. C’est un peu différent : au lieu d’ajouter des éléments à l’espace déjà présent, vous êtes entièrement plongé dans une autre réalité. Pour cela, il est nécessaire d’avoir un casque de réalité virtuelle, tandis que pour la réalité augmentée, une simple tablette voire un smartphone suffit au client pour se plonger. C’est pourquoi, et pour un investissement assez faible par rapport au service proposé, il est souvent bien intéressant de proposer la réalité augmentée à ses clients. C’est une idée novatrice d’entrepreneur qui pourrait vous aider grandement à signer plusieurs chantiers que vous n’auriez pas pu avoir autrement… 😉