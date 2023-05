Grandes vacances : peut-on trouver un ami pour voyager ?

Il est vrai que le fait de voyager seul est une expérience constructive sur le plan personnel, car elle vous apprendra à devenir plus autonome et sûr de vous, toutefois, rien ne peut égaler l’ambiance que l’on peut vivre lorsqu’on organise un voyage entre amis ou en famille.

En effet, les voyages collectifs riment avec bonne humeur et entrain et vous permettront de vivre des aventures inoubliables, mais malheureusement, il arrive qu’on ne trouve pas quelqu’un avec qui voyager et passer d’agréables moments ensemble. Alors, est-il possible de trouver un compagnon de voyage et comment parvenir à le faire ? On vous explique tout !

Quelques mots sur les voyages entre amis !

Voici quelques informations importantes à savoir sur les voyages entre amis :

Pourquoi voyager entre amis ?

Les voyages entre amis sont des expériences épanouissantes qui méritent d’être vécues une fois dans la vie, et pour cause ! Le fait d’explorer de nouveaux endroits avec les personnes que vous aimez le plus dans le monde est magique, car vous aurez l’occasion de créer de merveilleux souvenirs ensemble et de vous les remémorer à l’avenir !

Les voyages entre amis permettent également de renforcer vos liens d’amitié et de confiance l’un envers l’autre et d’avoir des gens dans votre vie qui tiennent réellement à vous et se préoccupent de votre bien-être.

De plus, le fait de voyager en groupe est beaucoup plus économique et sûr qu’un voyage organisé en mode solo, car les frais de vacances seront partagés entre vous et vous pourrez compter sur l’aide de votre ami si un incident devait arriver au cours de votre voyage.

Comment organiser un voyage avec un ami ?

Après avoir trouvé votre compagnon de voyage, il est désormais temps de passer à l’organisation de ce dernier, et pour commencer, il faudra tout d’abord déterminer votre destination et faire en sorte que votre choix s’accorde avec celui de votre ami de voyage.

Ensuite, il faudra faire en sorte d’établir un itinéraire de voyage (consultez des pros comme les croisières Ponant) et penser aux activités que vous allez réaliser ensemble pendant votre séjour ainsi que les lieux que vous allez visiter ! Et là encore, il faudra que vous soyez sur la même longueur d’ondes pour éviter des conflits.

Enfin, songez au budget qu’il vous faudra pour couvrir les frais relatifs au voyage, y compris les frais d’hébergement, de transport, de nourriture, etc. C’est pour cette raison qu’il est toujours conseillé de faire appel à une agence de voyage spécialisée pour estimer le coût total de vos vacances.

Quelles sont les meilleures destinations pour voyager avec un ami ?

Si vous avez du mal à choisir un lieu pour voyager avec un ami, alors, voici notre sélection des meilleures destinations qui valent la peine d’être visitées :

Barcelone, en Espagne ;

Édimbourg, en Écosse ;

Lisbonne, au Portugal ;

Rome, en Italie ;

Vienne, en Autriche.

Quels sont les inconvénients de voyager avec un ami ?

Aussi longtemps que vous êtes bien préparé pour le voyage, il n’y a pas réellement d’inconvénients à voyager avec ami, si ce n’est le fait de faire des petites concessions quant aux endroits que vous voulez visiter et les activités à réaliser, mais il suffit d’une bonne communication pour résoudre ce genre de problèmes et trouver un terrain d’entente favorable à tous !

Comment trouver un ami pour voyager ?

Si vous êtes de nature introvertie où que le planning de vos amis n’est pas propice à l’organisation de voyage, il est toujours possible de trouver un ami de voyager, afin de vous accompagner et de faire de nouvelles rencontres intéressantes, et pour ce faire, plusieurs options s’offrent à vous. En effet, vous pouvez soit vous inscrire sur un groupe de voyage sur Facebook et tenter de parler aux membres qui s’y trouvent pour créer de nouvelles amitiés et organiser éventuellement un voyage ensemble. Vous pouvez également solliciter les services d’une agence de voyage et trouver une offre de voyage organisé pour partir en vacances avec un groupe de personnes.

Par ailleurs, vous pouvez consulter des sites spécialisés qui vous mettront en contact avec des gens intéressés par l’idée de voyager à deux ou bien en groupe.

Quelles sont les meilleures applications pour trouver un ami de voyage ?

De nos jours, de nombreuses applications de voyage entre amis existent pour trouver des compagnons de voyage, parmi lesquelles on cite :

UNBLND ;

CouchSurfing ;

Travello.

Ainsi, il suffit de vous inscrire pour utiliser ces dernières. Cependant, il est important de vérifier l’identité des personnes avec lesquelles vous communiquez pour éviter des tentatives d’arnaque ou d’usurpation d’identité en ligne et assurer votre sécurité !