Un nouveau site pour acheter un bien immobilier aux enchères à Paris

Connaissez-vous les ventes aux enchères immobilières ? Il s’agit de ventes d’appartements ou maisons organisées par des notaires à la Chambre des Notaires de Paris. Un nouveau site internet est disponible en ligne pour mieux connaître ce mode de vente : IMMO NOTAIRES ENCHERES.

Les enchères des notaires ont pour particularité de ne pas se dérouler comme celles des commissaires-priseurs, c’est à dire avec un marteau, et sans conditions pour porter des enchères. En effet, il faut arriver aux enchères notariales avec des documents d’identité et une consignation. Il s’agit d’un pourcentage du prix de départ des enchères pour assurer à la vente un sérieux et surtout la bonne connaissance des modalités par les enchérisseurs potentiels.

Les notaires font aussi de la vente aux enchères

Immo notaires enchères.com

Chaque semaine, le plus souvent le mardi après-midi, les ventes aux enchères immobilières notariales se déroulent en présence d’un public nombreux intéressé par les différents biens immobiliers mis en vente. Dans le cadre des ventes notariales parisiennes, il peut y avoir tout type de biens : habitations, biens de luxe, châteaux et villas. Mais la plupart restent accessibles à tous les investisseurs : des appartements à Paris et des maisons dans toute l’île de France.

Concernant l’origine des biens, elle peut varier de particuliers, professionnels ou investisseurs. Mais également, les biens immobiliers vendus aux enchères des notaires proviennent de l’Etat dans le cas des successions vacantes ou de collectivités locales. Retrouvez toutes les informations sur le site : immonotairesencheres.com

Est-il possible de faire de bonnes affaires avec la vente aux enchères ?

C’est la question que tout le monde se pose quand on s’intéresse aux ventes aux enchères immobilières notariales. Avec la multiplication des modes d’enchères que l’on a vu voir dans les ventes mobilières avec l’apparition du téléphone ou d’internet pour porter des enchères, cela donne de nouvelles possibilités à des enchérisseurs ne pouvant se déplacer le jour de la vente.

Il y a aussi les nouveaux moyens de communication via le digital qui assure une plus grande visibilité aux biens. Qui n’utilises pas LeBonCoin ou SeLoger pour chercher un bien immobilier ? La vraie question est tout de même la suivante : oserez-vous acheter votre future maison ou appartement lors d’une vente publique aux enchères ?