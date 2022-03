Depuis quelques années, la création d’un site Web est particulièrement prisée dans le monde du marketing. Il s’agit en effet d’un outil qui permet aux entreprises de créer une présence sur la toile afin de pouvoir mettre en avant leur activité. De quoi booster les ventes. Toutefois, il existe aujourd’hui différentes agences qui opèrent dans ce domaine. Faut-il faire appel à une agence Web ou à une agence digitale ? Découvrez dans cet article les différences entre une agence Web et une agence digitale.

Qu’est-ce qu’une agence digitale ?

Encore connue sous le nom d’agence de marketing digital, l’agence digitale est le plus souvent sollicitée dans le cadre d’un projet de création d’un site Web. Elle est reconnue pour son savoir-faire et ses compétences dans l’optimisation et l’analyse de la communication numérique d’une entreprise. Bon nombre d’internautes ne parviennent pas aujourd’hui à faire la différence entre une agence Web et digitale. Il faut savoir que le type de projet que vous souhaitez réaliser peut tout déterminer. Cliquez ici pour en savoir plus.

Au sein d’une agence digitale, vous pouvez trouver différents métiers tels que :

Le chef de projet

Le designer

Le web-graphiste

Le développeur web

Le trafic manager

Le business développer

Le growth hacker

Le rédacteur web

Le community manager

Le content manager

Disposer d’un site Internet ne suffit pas pour atteindre ses objectifs sur la toile. À cet effet, l’agence digitale se propose de mettre en place une stratégie de communication digitale efficace et adaptée. Celle-ci se basera sur l’exploitation de différents canaux digitaux permettant d’attirer plus de visiteurs. Le but principal est de convertir les prospects en nouveaux clients : le retour sur investissement (ROI).

Par ailleurs, la mission de l’agence digitale n’est pas seulement de mettre le site en ligne. Elle peut accompagner son client dans les campagnes promotionnelles pour la plateforme afin de faciliter l’offre et la demande dans le monde du Web.

Pour accroître l’activité de ses clients, cette agence emploie différents leviers de marketing digital comme :

Le référencement naturel SEO

Le référencement payant SEA

Le référencement social SMO

L’emailing

Le Web Analytics



Qu’est-ce qu’une agence Web ?

La mission principale d’une agence Web est de concevoir et de mettre à jour le site Internet d’un client. Elle possède des compétences très élargies dans le développement et les créations graphiques. De plus, elle accompagne les jeunes entrepreneurs dans le processus de création d’une identité visuelle sur la toile afin de promouvoir leurs activités. Une agence Web s’occupe généralement d’un projet de création dans son ensemble. Il peut par exemple être sollicité pour la conception d’un site e-commerce, d’un site statistique ou pour la refonte d’un site existant. Le processus de création se déroule comme suit :

La découverte et l’étude du projet : l’agence découvre l’activité du client, ses objectifs pour le site, les cibles à toucher, la zone géographique et bien d’autres. Une fois qu’elle a étudié le projet et le profil du client, l’agence Web pourra élaborer son cahier de charges détaillé avec les pages, la description des différentes fonctionnalités et le graphisme.

La conception du site et le développement Web : au cours de cette étape, un planning ou un repère de la date de mise en ligne de la plateforme sera mis en place. Dès lors que le design du site est validé, les spécialistes du Web pourront s’occuper de l’implémentation des maquettes et de l’aspect développement. Ensuite, le contenu fourni par le client sera introduit de la meilleure façon sur la plateforme (texte, images, vidéos, etc.). Enfin, les experts procèderont à la mise en place des fonctionnalités du site dont entre autres le module de newsletters, le formulaire de contact et l’outil de réservation en ligne.

La mise en ligne du site et le référencement : cette étape consiste à la mise en ligne de la plateforme et au suivi de son positionnement. Elle implique aussi son inscription sur des annuaires en ligne. Les spécialistes se chargeront de configurer un espace administrateur qui sera réservé au client pour qu’il puisse facilement accéder à la plateforme et la gérer plus efficacement.

En somme, l’agence digitale et l’agence web sont deux structures qui opèrent dans le domaine du Web. Elles peuvent toutes les deux être sollicitées pour la création d’un site Web et pour son référencement sur la toile.