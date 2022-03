3 moyens de booster une publication sur LinkedIn

Les réseaux sociaux sont d’une grande utilité pour les entreprises. Ils permettent la visibilité de leur enseigne et le développement de leur notoriété. Cela s’explique par le nombre conséquent d’utilisateurs de ces réseaux au quotidien, surtout les réseaux professionnels comme LinkedIn. Mais pour obtenir de bons impacts, il est important d’atteindre l’audience. Comment faire, et quels sont les moyens disponibles pour booster votre publication sur LinkedIn ? Les groupes d’engagement sont un des moyens efficaces.

Les groupes d’engagements pour booster vos publications sur LinkedIn

L’un des moyens conseillés pour booster vos publications sur LinkedIn est de rejoindre des groupes d’engagement.

Les groupes d’engagement ou pods d’engagement existent en 2 types bien distincts :

les pods manuels : ce sont les membres qui s’organisent entre eux pour la réaction massive sur les publications des membres. Il faut donc bien choisir le groupe qui a les mêmes centres d’intérêt que votre entreprise pour qu’il lui soit bénéfique.

les pods automatisés : ils doivent correspondre à vos objectifs pour être efficaces. Les pods automatisés sont payants et leurs services sont très variés. Ils utilisent un logiciel qui automatise les commentaires et les likes. Cela signifie que votre compte LinkedIn va commenter ou liker de façon automatique les posts des autres membres de votre groupe.

Vous pouvez par exemple vous rapprocher de sites spécialisés comme podawaa.com pour obtenir des likes et des commentaires d’autres personnes sur votre post. Cette action vous permet d’augmenter la portée et la visibilité de vos publications. Il est parfaitement possible de paramétrer votre engagement, comme par exemple, ne laisser que des likes.

Utilisez le blog interne de LinkedIn ou le pulse

Pulse est un agrégateur de contenu racheté par la plateforme LinkedIn. Il vous propose une interface qui permet de rédiger des contenus de qualité avec intégration de vidéos, de textes et d’images. Des fonctionnalités qui peuvent vous aider pour la mise en forme de vos contenus. Cette option est surtout conseillée pour les plus méticuleux.

Cette fonctionnalité propose de nombreux avantages, mais le principal intérêt de l’utiliser est la possibilité de faire défiler votre article sur le fil d’actualité de vos relations. Votre post est mis en avant sur votre profil.

LinkedIn : publiez régulièrement

Pour booster votre présence sur LinkedIn, je vous conseille de publier régulièrement des contenus. Les articles peuvent vous aider à positionner votre marque comme un leader d’opinion, ce qui ne peut qu’accroître votre notoriété.

Dans vos publications, n’hésitez pas à identifier les membres de votre équipe qui ont la possibilité d’intervenir. Cependant, faites attention de fournir des infos pertinentes. Vous pouvez identifier vos abonnés en fonction de :

leur zone géographique,

l’entreprise dans laquelle ils travaillent,

le poste qu’ils occupent, etc.

Une publication régulière vous permet d’affermir votre expertise. Pour recevoir un résultat positif, surveillez vos statistiques. Cette technique vous permet de connaître votre audience sur le réseau, et savoir comment celle-ci a trouvé votre article.

À chaque article que vous publiez, il est important de booster l’engagement en mentionnant votre marque dans chaque post. Vous pouvez également insérer une incitation à l’action dans chacun de vos articles qui poussera les lecteurs à commenter et à partager.