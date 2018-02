Le Galaxy S9 devrait dépasser le seuil des 1000 euros

Le Mobile World Congress ouvrira ses portes le 26 Février prochain et tous les internautes attendent avec impatience le Samsung Galaxy S9. Ce dernier fait l’objet de plusieurs rumeurs depuis quelques semaines notamment au niveau du capteur photo et du prix.

Une entrée de gamme à 900 euros

Le Galaxy Note avait déjà dépassé cette limite au même titre que l’iPhone X, mais ils pourraient être rejoints par le Galaxy S9 puisque la barre des 1000 euros sera sans doute brisée en mille morceaux. Il serait affiché plus cher de 100 euros par rapport à la précédente version, l’entrée de gamme devrait donc s’articuler autour de 900 euros, mais, si vous souhaitez une référence plus qualitative, il faudra casser la cagnotte ou trouver un bon plan pour ce Smartphone.

Quelques caractéristiques glanées sur la toile

En ce qui concerne les rumeurs, elles sont de plus en plus nombreuses à l’approche de l’ouverture du salon de Barcelone. Tous les geeks auront le regard tourné sur leur ordinateur afin de suivre les conférences en direct, ils découvriront peut être :

Un capteur à l’arrière de 12 mégapixels susceptible de changer de f/1.5 à f/2.4 naturellement

Un 2e capteur de 12 mégapixels avec une ouverture f/2.4

Un téléphoto identique au Note 8

Le scanner d’Iris

Un haut-parleur stéréo situé à l’avant

Bien sûr, ces informations sont à prendre avec la plus grande pincette, car elles n’ont pas été confirmées par le fabricant coréen.

Aucune surprise pour cette présentation

Le Samsung Galaxy S9 proposera 64 Go selon ces spéculations et une batterie de 3000 mAh, mais elle sera de 3500 mAh pour la version S9+. D’autres caractéristiques seront disponibles comme le Bluetooth 5.0, une connectique USB type C. Apparemment, le nouveau mobile de Samsung ne semble avoir aucun secret au vu des nombreuses actualités qui circulent sur le Web. Cela est toujours le cas lorsqu’un Smartphone s’apprête à être dévoilé, il n’y a plus de place pour l’effet de surprise.