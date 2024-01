Smartphone conditionné vs neuf : faire le bon choix

Dans notre ère hyper-connectée, nos téléphones sont plus que de simples gadgets ; ils sont une extension de nous-mêmes. Si vous avez désactivé la notification du temps passé chez Apple, levez votre smartphone !

Face à l’envie constante du dernier cri au meilleur tarif, une question se pose : faut-il craquer pour un smartphone flambant neuf ou adopter un modèle reconditionné ?

En tant que bon geek, je vais vous guider à travers les méandres de ces deux choix pour vous aider à décider sereinement.

Au programme :

Qu’est-ce qu’un smartphone reconditionné ? Les atouts du reconditionné Les appréhensions courantes vis-à-vis du reconditionné Les raisons de préférer un smartphone neuf

Smartphone reconditionné : de quoi parle-t-on ?

Commençons par définir ce qu’est un smartphone reconditionné. C’est un appareil qui a déjà vécu une première vie : il peut avoir été retourné pour un défaut ou simplement utilisé puis revendu. Le reconditionnement, c’est le remettre à neuf : tests approfondis, nettoyage, réparations nécessaires, et parfois une mise à jour logicielle.

La qualité garantie des smartphones reconditionnés

Pour vous assurer de leur fiabilité, ces smartphones passent par un examen minutieux. Chaque étape vise à garantir qu’ils fonctionnent aussi bien qu’un neuf. Il faut bien entendu choisir un téléphone reconditionné qui corresponde à son besoin personnel.

Pourquoi envisager le smartphone reconditionné ? Voici les bénéfices d’un tel choix :

Le coût : vous pourriez économiser jusqu’à 50% par rapport à un neuf.

Lors d’un café avec des amis, j’ai partagé que mon dernier iPhone en titane flambant neuf m’avait coûté une petite fortune. À ma grande surprise, ma copine Lisa a sorti un modèle identique, révélant qu’il était reconditionné et lui avait coûté 30% moins cher. Une économie impressionnante pour un téléphone indiscernable du neuf, j’étais dégouté !

L’aspect écologique : opter pour un reconditionné, c’est recycler et réduire l’impact environnemental.

En effet, saviez-vous que plus d’1/3 des Français ont déjà opté pour un smartphone de seconde main? En 2020, 2,8 millions de smartphones reconditionnés ont été vendus, économisant environ 229 000 tonnes de matières premières et évitant 70 000 tonnes d’équivalent CO2.

La performance assurée : les contrôles qualité rigoureux offrent une tranquillité d’esprit quant à leur fonctionnement optimal.

1. Test de fonctionnalité : Vérification approfondie de toutes les fonctionnalités, y compris les boutons, l’écran tactile, les caméras, les haut-parleurs et les microphones.

2. Diagnostic de la batterie : Évaluation de la santé de la batterie pour s’assurer qu’elle maintient une charge adéquate.

3. Vérification du logiciel : Mise à jour du système d’exploitation et suppression de toutes les données précédentes pour garantir la sécurité et la confidentialité.

4. Inspection physique : Examen minutieux de l’apparence extérieure pour détecter tout signe d’usure ou de dommage.

5. Test de connectivité : Assurer le bon fonctionnement du Wi-Fi, du Bluetooth et des connexions réseau.

6. Contrôle des accessoires : S’assurer que les chargeurs et les câbles inclus sont fonctionnels et en bon état.

Les hésitations que je peux avoir en tant que consommateur face au reconditionné

Malgré tous les atouts que j’évoque, certains points peuvent susciter des inquiétudes lorsqu’on achète du reconditionné sur une plate-forme en ligne spécialisée ou un revendeur.

La compatibilité : assurez-vous que le modèle choisi s’aligne avec vos besoins et accessoires.

L’esthétique : des signes d’usure superficiels peuvent subsister, ce qui peut déranger ceux qui valorisent l’aspect de leur smartphone pour les revendre ensuite sur LeBonCoin par exemple.

Pourquoi donc choisir un smartphone neuf ?

Malgré l’intérêt du reconditionné, voici pourquoi certains préfèrent le neuf :

La garantie : plus étendue et rassurante avec un appareil neuf.

Les dernières technologies : accédez aux innovations et performances les plus récentes.

L’esthétique irréprochable : les smartphones neufs sont exempts de tout signe d’usure.

Le top des constructeurs de smartphones neufs l’année dernière

1. iPhone 13 Pro Max d’Apple : Ce modèle a connu un grand succès grâce à ses améliorations en termes de caméra, autonomie et performances.

2. Samsung Galaxy S22 Ultra : Samsung a attiré l’attention avec cet appareil doté d’un écran AMOLED dynamique, d’un S Pen amélioré et de fonctionnalités avancées en photographie.

3. Xiaomi Mi 11 Pro : Xiaomi a su se démarquer avec ce modèle offrant des caractéristiques haut de gamme à un prix compétitif.

4. Google Pixel 6 Pro : Google s’est distingué dans le domaine de la photographie avec ce smartphone, profitant d’un traitement d’image innovant.

5. Oppo Find X5 Pro : Oppo a gagné en popularité avec ce modèle alliant design élégant et performances de haut niveau.

Malgré la popularité de ces modèles, le marché global des smartphones a connu un déclin. Au premier trimestre 2023, il y a eu une baisse de 13 % des expéditions de smartphones par rapport à la même période l’année précédente, avec un total de 269,8 millions d’unités expédiées. Samsung a repris la tête du classement avec 22 % de parts de marché, suivi par Apple avec 21 %. Xiaomi, Oppo et Vivo ont également connu une baisse, en particulier dans le segment milieu de gamme.

Une idée de cadeau pour vos proches

Par ailleurs, un smartphone reconditionné peut être une excellente idée de cadeau, notamment pour vos parents qui n’ont peut-être pas besoin des toutes dernières technologies mais apprécieront un appareil fiable et facile à utiliser. C’est à la fois un choix responsable et une manière de leur offrir une technologie de qualité sans se ruiner (exemple d’un iPad reconditionné).

En somme, le choix entre un smartphone reconditionné et un neuf dépend de ce que vous valorisez le plus : budget, écologie, dernières nouveautés, assurance qualité… Prenez le temps de peser les avantages et inconvénients de chaque option pour dénicher le téléphone qui répondra à vos attentes et à vos moyens.

Cette année pour Noël 🎅, nous avons offert un modèle de Samsung reconditionné à ma mère et elle est ravie. Cela nous a coûté moins cher et honnêtement, vu son utilisation très classique, cela suffît largement.