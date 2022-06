Comment prendre de la masse musculaire rapidement ?

Très souvent les personnes qui veulent voir opérer un changement corporel en faisant de la musculation, désirent arriver à prendre de la masse musculaire rapidement. Prendre rapidement peut être satisfaisant toutefois, si vous voulez que cela dure, il faut pouvoir vous entretenir sur la durée. Autrement, ces efforts seront vains. On vous explique comment prendre de la masse rapidement.

Prendre en masse musculaire

En prenant de la masse musculaire, il ne s’agit pas seulement de dessiner son corps pour avoir un meilleur aspect physique. Il s’agit d’une prise poids volontaire pour prendre en masse.

Les principes de base

Comme cités précédemment, prendre en masse musculaire implique de prendre du poids. Cela veut dire que vous allez devoir, vous attribuer une routine précise de repas. Vous devrez également faire attention à ne pas faire cela n’importe comment. Le but n’est pas d’ajouter de la mauvaise “graisse” à votre corps dans l’unique but de grossir. Toutefois, il faut essayer de prendre du poids assez rapidement pour travailler tout cela. C’est donc un alliage entre alimentation et entrainements réguliers.

Ne confondez la prise de masse et la sèche. Ce sont des termes qui parlent aux aficionados de la musculation, toutefois si vous êtes débutant, il se pourrait que cela ne vous parle pas du tout. La différence est que la sèche vise à perdre de la masse graisseuse pour se dessiner des muscles. Ainsi, la pratique n’est pas la même et il ne faut pas pallier cela à une alimentation importante au contraire.

Toutefois, la place de l’alimentation est quand même très importante dans les deux objectifs. Une bonne alimentation saine et équilibrée est la base pour entretenir ses objectifs sur son corps. De plus, dépenser votre corps dans le sport ou la musculation implique que vous devez bien, vous nourrir et vous reposer.

Les conseils alimentaires

Vous allez donc devoir allier l’alimentation avec les entrainements pour pouvoir traiter les apports caloriques que vous aurez donnés à votre corps. Ainsi, il faut commencer par prendre des calories. Il va falloir augmenter vos apports en glucides et protéines. Il est recommandé de ne pas se jeter sur n’importe quel aliment, renseignez-vous ainsi bien avant sur les méthodes de types brûleurs de graisse.

Comme vous devez augmenter significativement vos protéines, il est bon de se nourrir d’œufs, de poissons ou encore de poulet. Cela va bâtir de bonnes fondations pour votre masse musculaire. Du côté des glucides, vous pouvez opter pour des riz et pâtes ou du pain complet. N’oubliez pas de complémenter avec des aliments comme des bananes qui sont riches en potassium et l’avocat qui apporte de la bonne matière grasse. L’ensemble de ces éléments vont vous aider à faire une bonne récupération. Essayez donc de piocher dans un peu tous ces aliments. Vous pouvez faire de grand petit déjeuner qui mélange des protéines avec des glucides, comme des bowls d’avoine avec un laitage et des fruits frais.

Pensez à ne pas mettre de côté les produits riches en vitamines et qui vous donneront de l’énergie notamment plusieurs fruits comme : l’orange et le citron. Il faut aussi penser aux lipides qui sont aussi importants pour votre corps d’avoir de la matière grasse. Pour cela, vous pouvez privilégier les huiles de Colza et Olive.

Les entrainements

La musculation demande de la dévotion complète. Pour cela, il faut être prêt mentalement à tenir sur la durée. Cela ne veut pas dire que vous allez devoir, vous tuer à la tâche, tous les jours. Toutefois, vous devrez suivre une sorte de routine si vous voulez voir des changements rapidement.

Les exercices

Notre objectif est de devenir plus massif et sentir une plus grande force dans le corps. On parle d’une transformation physique pour devenir plus “stock”. Pour cela, vous allez devoir travailler avec des poids. Privilégiez tous les exercices avec des barres, des haltères ou autre poids lourds. Pour cela, il faut y aller progressivement. Rien ne sert d’aller trop vite avec des exercices comprenant des charges très lourdes dès le début.

Pensez à travailler vos articulations dans l’ensemble. Vous pouvez réaliser donc des squats, des soulevés de terre, mais aussi des tractions, etc. Des exercices qui ne vont pas solliciter juste une partie, mais un ensemble de muscles.

Chaque exercice ne doit pas être très long, vous pouvez faire des petites séries répétitives qui seront très efficaces. Au total, avec l’échauffement et les exercices votre entrainement ne doit pas dépasser les 1 h 30. Cela ne sert à rien de tirer sur la corde. Votre corps va recevoir trop d’informations d’un coup et la récupération sera très dur dans ces cas-là, vous n’êtes pas forcément obligé de faire un régime.

La récupération

La récupération est primordiale pour votre corps qui est mis à rude épreuve, surtout au début de votre nouvel objectif. Il ne va pas se reposer comme il se doit si vous le soumettez à trop de charges et d’entrainements. Cela peut donc vous amener à avoir des blessures importantes, comme des déchirures ou des entorses ou inflammations. Pour cela, vous devez au cours de vos sessions de sport, vous trouver des intervalles de repos, même de quelques secondes, le temps de respirer et de relâcher la pression.

Pensez donc à vous laisser un intervalle d’un ou deux jours entre chaque entrainement. Le jour de récupération essayer de ne pas rester complètement immobile et faites des bonnes nuits de sommeils. Dormir va permettre de régénérer votre organisme et vos muscles. Souvent faire une activité sportive intensive peut, au lieu de vous fatiguer, vous dynamiser, de manière excessive. Chez certaines personnes, cela se répercute le soir avant de dormir. Vous vous sentez trop éveillé et trouver le sommeil est compliqué. Pour cela mangez un repas assez riche deux à quatre heures avant de vous coucher. Évitez de vous éveiller davantage avec de la caféine ou de la théine ou même avec l’utilisation intense d’écran.

Enfin veillez à faire des bonnes collations tout au long de la journée. Autant de fois que de repas. Cela va accélérer le travail. Le plus important pour atteindre votre objectif est de ne pas se frustrer, mais d’adopter une ligne de conduite. Les résultats seront visibles rapidement alors ne relâchez pas trop vite vos efforts.