Comment choisir un abri voyageur ?

Un abri voyageur comme son nom l’indique sert à abriter des personnes, généralement des voyageurs qui attendent une voiture pour les transporter. La voiture dont il est question est un véhicule de transport en commun. L’installation d’un abri voyageur se fait en suivant quelques principes.

Les différents types d’abri voyageur

Dans la pratique, il existe deux types d’abri voyageur. Les premiers sont ouverts et les deuxièmes sont fermés. Tandis que les abris voyageurs ouverts ont des bardages en verre ou en plastique, ceux fermés ont quant à eux, des bardages opaques ou pleins. A la différence des premiers, les seconds apportent une protection maximale contre les intempéries. Pour acheter un abri voyageur, il faut également tenir compte du lieu dans lequel il sera installé.

Choisir en fonction de l’emplacement

Selon la loi n°2005/102 du 11 février 2005, les abris voyageurs doivent avoir une hauteur raisonnable ; La route pour y accéder doit être dégagée et avoir une largeur d’environ 1,40 m et plus ; Il doit avoir environ 0,90 mètre entre le nez de bordure de l’emplacement de l’arrêt et le retour de l’abri voyageur. En cas de non-accessibilité du côté du cadre bâti, la largeur doit être de 1,40 mètre ; Les pentes doivent respecter la législation en vigueur, c’est-à-dire 5 % en cheminement horizontal, 8 % sur deux mètres, 12 % sur 0,5 mètre, et 2 % en travers. En cas de non-conformité, les gestionnaires des lignes de transports seront tenus pour responsables. Les gestionnaires sont entre autres, le conseil général, les entreprises privées, les entreprises publiques, …