L’analyse externe est une étude qui a pour but de cerner son environnement extérieur afin d’être en mesure d’établir une stratégie marketing solide et efficace face à la présence concurrentielle. Tout au long de cet article, nous verrons ce que signifie une analyse externe ainsi que les différents outils pour la faire.

Qu’est-ce que l’analyse externe ?

Une approche importante dans l’établissement de la stratégie de l’entreprise consiste à établir un diagnostic externe. Son principal objectif l’analyse de l’environnement du secteur d’activité d’un aspect économique et social qui va aider cette dernière pour identifier les différentes opportunités qui vont pouvoir favoriser quelques menaces qui vont probablement freiner le développement et l’évolution de cette société. En effet, l’entrepreneur sera capable mettre en place les outils de succès et de les améliorer et de mettre de côté les menaces grâce à cette analyse externe.

Comment faire un diagnostic externe d’entreprise ?

Afin de pouvoir être capable d’effectuer une analyse externe, il est nécessaire pour l’entreprise de poser les questions sur les différents liens entre la technologie utilisée et la productivité en relation avec la concurrence ainsi que les besoins des clients. Ainsi, des éléments importants sont à prendre en compte à commencer par la concurrence, la demande et l’offre en dernier. Il est plus favorable d’effectuer une analyse externe du marché ciblé par l’entreprise en entier pour avoir des données réelles par la suite.

Cependant, il est nécessaire de déployer certains moyens financiers plutôt importants mais aussi beaucoup de temps. L’étude de la concurrence permet d’identifier les dangers ainsi que les opportunités potentielles. Pour ce faire, il est important d’évaluer la concurrence appelée intra sectorielle en allant de la taille et de la performance des sociétés qui visent le même secteur d’activité.

La liste suivante regroupe quelques éléments importants à évaluer :

prise de conscience de la présence de nouveaux concurrents sur le marché et de l’apparition de gammes de substitution ;

afin d'avoir un maximum de profit et d'éviter la situation de monopole, il est nécessaire de varier ses fournisseurs et les négociations avec l'entreprise ;

il est primordial de répondre aux besoins et attentes des consommateurs et les anticiper, il s'agit de la clientèle de l'entreprise dans le marché.

L’évaluation du volume des offres qui constituent des biens et des services disponibles sur le marché y compris les offres proposées par les autres entreprises qui entrent dans la concurrence de l’entreprise en question représente le but principal de ce qu’on appelle ” analyse de l’offre”.

L’analyse de l’offre permet à l’entreprise de mettre en marche une stratégie de marketing encore plus agressive, celle-ci sera alors en mesure de s’opposer à la pression concurrentielle déjà présente sur le marché ainsi qu’à d’éventuelles concurrences futures, il faut donc parfois prévoir et appréhender à l’avance. Cette analyse de l’offre correspond le plus souvent à des offres et à des promotions qui vont démarquer l’entreprise de ses concurrents et des produits qu’ils proposent à leur tour dans un segment marché qui est commun.

Comment faire pour diagnostiquer une demande ?

Le diagnostic d’une demande se concentre principalement sur les demandes des clients et donc des consommateurs qui vont prendre les produits, biens ou services que propose l’entreprise en échange d’une somme d’argent précise et spécifique de chaque produit. Il permet également de proposer des produits ou des services par l’entreprise et qui lui correspondent.

Ainsi, il est important et nécessaire pour l’entreprise de définir avant tout sa clientèle cible et le segment marché qu’elle vise. L’entreprise va devoir mettre en marche une stratégie d’entreprise assez spécifique et bien étudiée qui lui permettra de répondre au plus grand nombre des attentes de sa clientèle aux avis divers.

Quels sont les outils nécessaires pour établir une analyse externe ?

Tout comme avec l’analyse interne d’entreprise, le diagnostic externe peut utiliser quelques outils qui pourraient aider son interprétation. Trois des outils potentiels que l’entreprise pourrait utiliser sont résumés dans les paragraphes suivants :

Le swot

C’est une analyse ou plus connue comme “l’analyse swot” permet d’inventorier les forces et les faiblesses et les menaces ainsi que les opportunités que pourrait avoir l’entreprise dans un tableau dédié.

L’analyse PESTEL

Cet outil est utilisé dans l’évaluation des activités de la société. Il est idéal pour définir et quantifier les éléments et facteurs qui peuvent avoir un impact sur les activités de la société.

Le diagramme de Kano

C’est un outil utilisé principalement lorsque l’entreprise se trouve en période où elle doit prendre des décisions. Cet outil se concentre sur le besoin et la demande de la clientèle principalement et améliore l’offre que la société propose.