Logiciel kiné : comparatif, lequel choisir pour son cabinet ?

Vous êtes un praticien de santé et recherchez un logiciel pour gérer votre cabinet ? Vous vous interrogez sur quel est le meilleur logiciel pour les kinésithérapeutes ? Nous vous proposons un comparatif des solutions logicielles du marché qui répondent à ce type de besoin.

Avec l’avènement des technologies informatiques, la gestion d’un cabinet de médecin ou de kinésithérapeute est devenue bien plus simple. En effet, des programmes dédiés permettent aux professionnels de s’organiser et de simplifier leurs tâches quotidiennes. Plusieurs logiciels sont disponibles sur le marché et nous allons aujourd’hui vous présenter un comparatif des principaux produits existants afin que vous puissiez faire votre choix selon vos critères.

Les différents types de logiciels pour kinésithérapeutes

Il existe deux grands types de logiciels pour les kinésithérapeutes :

Les logiciels installables sur votre ordinateur ,Ils peuvent être utilisés hors connexion et leur installation est rapide. Une fois installés, ils ne nécessitent pas une maintenance particulière. Ils sont toutefois moins intuitifs et personnalisables que les logiciels en mode SaaS (Software as a Service).

,Ils peuvent être utilisés hors connexion et leur installation est rapide. Une fois installés, ils ne nécessitent pas une maintenance particulière. Ils sont toutefois moins intuitifs et personnalisables que les logiciels en mode SaaS (Software as a Service). Les logiciels en mode SaaS (Software as a Service),Ces solutions sont hébergées par un fournisseur et sont accessibles depuis votre navigateur internet. Elles sont très simples à prendre en main et sont en constante évolution car le fournisseur se charge de la maintenance et des mises à jour. Ces solutions sont également mieux sécurisées et leurs coûts sont modulables.

Nous allons à présent vous présenter 5 solutions logicielles du marché dont 3 solutions en mode SaaS et 2 solutions installables sur votre ordinateur.

Easy Kine : le leader des logiciels de kinésithérapie

Easy Kine est un logiciel spécialement conçu pour gérer et organiser les cabinets de kinésithérapeutes. C’est une solution cloud innovante et intuitive qui permet aux praticiens d’accéder à leurs données et comptes rendus à distance et en temps réel. La technologie cloud signifie que les données sont stockées et accessibles sur des serveurs externes et que le logiciel peut être utilisé à distance. De plus, un grand nombre de fonctionnalités sécurisées sont disponibles telles que la sauvegarde automatique des données, la protection contre les virus et les attaques, etc. Easy Kine propose également une interface conviviale et ergonomique qui facilite la prise en main et l’utilisation du logiciel.

Fonctionnalités

Gestion des consultations

Gestion des patients

Gestion des rdv et agendas

Gestion des tarifs et factures

Statistiques et rapports

E-mails et relances automatiques

Intégration avec traitement de texte

Support client

KineSoft : une solution complète pour les kinésithérapeutes

KineSoft est un logiciel santé très complet dédié aux kinésithérapeutes. Il offre un large panel de fonctionnalités pour faciliter la gestion d’un cabinet de kinésithérapeute. KineSoft intègre également des outils de collaboration et de partage de documents, facilitant le travail collaboratif entre les membres d’une même équipe. Les praticiens peuvent également avoir accès à des statistiques détaillées pour analyser leurs performances. KineSoft est compatible avec les systèmes Windows, MacOS et Linux.

Fonctionnalités

Gestion des patients

Gestion des rdv et agendas

Gestion des tarifs et factures

Statistiques et rapports

Interface entièrement personnalisable

Moteur de recherche intégré

Outils de collaboration et de partage de documents

Protections antivirus et antispam

Kinesoft Pro : une solution avancée pour les kinésithérapeutes

Kinesoft Pro est une version améliorée du logiciel Kinesoft. Il est destiné aux professionnels souhaitant accéder à des fonctionnalités plus avancées telles que le partage de documents en temps réel, la conversation audio/vidéo et l’accès à des bases de données médicales. Le logiciel est compatible avec les principaux systèmes d’exploitation et est doté d’une interface très intuitive et ergonomique. Kinesoft Pro propose également une assistance technique 24h/24 et 7j/7.

Fonctionnalités

Gestion des patients

Gestion des rdv et agendas

Gestion des tarifs et factures

Statistiques et rapports

Partage de documents en temps réel

Conversation audio/vidéo

Accès à des bases de données médicales

Interface entièrement personnalisable

Medinfog : une solution abordable pour les Kinésithérapeutes

Medinfog est une solution logicielle abordable pour les kinésithérapeutes qui souhaitent moderniser leur cabinet. Medinfog est une application installable sur votre ordinateur et compatible avec les systèmes Windows, MacOS et Linux. Le logiciel offre une interface ergonomique et intuitive et est très facile à prendre en main. Medinfog propose des outils de gestion des patients, des RDV et des tarifs, ainsi qu’un outil de création de factures et de rapports statistiques. Le logiciel est également sécurisé et protégé contre les virus et les attaques informatiques.

Fonctionnalités

Gestion des patients

Gestion des rdv et agendas

Gestion des tarifs et factures

Statistiques et rapports

Création de factures

Protection antivirus et antispam

Import et export de données

Assistant de mise en route

